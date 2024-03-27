Депутат о деле Стати: Казахстан уже потратил вдвое больше, чем сумма, на которую претендуют бизнесмены

Депутат Азат Перуашев сегодня на пленарном заседании мажилиса заявил, что Казахстан в судебной тяжбе потратил вдвое больше, чем сумма, на которую претендуют Стати, передает корреспондент NUR.KZ.

Азат Перуашев в своем запросе на имя министра юстиции Азамата Ескараева заявил, что Казахстан с 2010 года ведет многолетнюю судебную тяжбу с молдавскими олигархами Анатолом и Габриэлем Стати.

Поводом послужило решение казахстанской стороны о досрочном прекращении контрактов на недропользование принадлежавших им компаний ТОО "Толкыннефтегаз" и ТОО "Казполмунай", в связи с нарушением условий контрактов и налогового законодательства.

"Нефтяные месторождения "Толкын" и "Боранколь" перешли в управление АО "КазМунайГаз". Считается, что деятельность компаний Стати нанесла ущерб нашему государству на сумму более 140 миллиардов тенге. В открытых источниках сообщается, что рыночная стоимость данных компаний составляла около 500 млн долларов. Однако Стати, оценив свой ущерб в 4 млрд долларов, подали иск в Стокгольмский арбитражный суд, где смогли добиться присуждения им 544 млн долларов.

На основании этого решения несостоявшиеся "инвесторы" добились в ряде стран заморозки активов, принадлежащих Национальному банку и Национальному фонду Казахстана, на сумму более 22 млрд долларов, а также акций АО "КазМунайГаз", – напомнил депутат.

Он также привел короткую хронологию спора:

в 2019 году суд в Брюсселе снял арест с активов Нацфонда на сумму около 21,5 миллиарда долларов, постановив, что снятие ареста с оставшихся средств возможно лишь в английских судах;

в 2023 году Верховный суд Нидерландов вывел из-под ареста акции проекта Кашаган стоимостью 4 миллиарда долларов США;

также по искам Стати, поданным в странах, где имеются казахстанские активы, приняты важные решения судов Англии, Бельгии, Люксембурга, Нидерландов и США;

в то же время решение Стокгольмского арбитражного суда о выплате Казахстаном в пользу Стати 544 миллионов долларов не отменено.

"Между тем, по данным некоторых СМИ, на данные судебные тяжбы Казахстан потратил вдвое больше, чем сумма, на которую претендуют Стати. Кроме того, подвергается сомнению не только эффективность, но и финансовая добросовестность юридической компании Bolashak Consulting group, представлявшей интересы Казахстана в этих спорах, услуги которой, по некоторым сведениям, обходились нашим налогоплательщикам в 60 млн долларов в год. Если учесть, что тяжба со Стати продолжается 14 лет, то можно предположить, сколько сотен миллионов долларов ушло в карман учредителей данной компании", – заявил депутат.

Он попросил главу Минюста предоставить информацию о том, сколько денег в действительности затратил Казахстан по данному делу, и как эта сумма соотносится с претензиями Стати, а также о том, какую сумму из этих средств получила компания "Болашак", и кто конкретно стоит за этим названием.

Напомним, в сентябре прошлого года журналисты спрашивали министра юстиции о том, действительно ли за время судебных тяжб расходы страны на дело Стати приблизились к 1 млрд долларов. Также Ескараев сразу заявил, что ни о каком миллиарде долларов речи не идет, и что это недостоверная информация.

Дело Стати

16 ноября 2021 года Брюссельский Апелляционный установил, что Стати совершили мошенничество до, во время и после арбитража. Данное решение привело к отмене временного ареста активов на сумму более 530 миллионов долларов США, принадлежащих Национальному фонду Казахстана, которые хранятся в Bank of New York Mellon.

2 декабря 2021 года Апелляционный суд Люксембурга приостановил признание и исполнение арбитражного решения в связи с уголовным расследованием в отношении Стати.

При этом в сентябре и декабре 2022 года Анатолу и Габриэлю Стати были предъявлены официальные обвинения по подозрению в мошенничестве, подделке документов и отмывании денег.

В январе этого года стало известно, что голландский суд отказал в признании и исполнении арбитражного решения на сумму 530 миллионов долларов США по делу Стати.

В июне этого года стало известно о том, что Верховный суд Швеции отказал Нацбанку Казахстана в праве подачи апелляции по делу молдавского бизнесмена Анатола Стати.

В сентябре стало известно о том, что Казахстан добился победы по делу Стати об аресте акций Кашагана в Нидерландах.

Верховный суд Нидерландов подтвердил отмену ареста акций в KMG Kashagan – была отклонена жалоба Стати по данному делу.