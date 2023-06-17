Дело Стати: Верховный суд Швеции отказал Казахстану в апелляции

Судейский молоток. Иллюстративное фото: pexels.com

Верховный суд Швеции отказал Нацбанку Казахстана в праве подачи апелляции по делу молдавского бизнесмена Анатола Стати сообщает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Министерства юстиции РК.

В Минюсте напомнили, что в декабре 2013 года Стокгольмский арбитраж Международной торговой палаты вынес решение против Казахстана. Республика дважды пыталась обжаловать данное решение, но безуспешно.

​"Стати, в рамках кампании по принудительному исполнению Решения в 2017 году, был наложен арест на средства Нацфонда, интересы которого представляет Нацбанк.

​Необходимо отметить, что Нацбанком через Брюссельский суд наложено ограничение на взыскание указанных средств в Швеции, по которому ожидается решение в июле текущего года.

16 января 2023 года Апелляционный суд Швеции отказал Нацбанку в отмене принудительных исполнительных мер в отношении средств Нацфонда, на который было подано апелляционное ходатайство.

​14 июня 2023 года Верховный суд Швеции отказал Нацбанку в праве подачи апелляции.

​Казахстан продолжает предпринимать контрмеры, направленные на отмену Решения", - говорится в сообщении Минюста.

Отметим, что с молдавскими бизнесменами Анатолом и Габриэлем Стати Казахстан судится уже несколько лет.

16 ноября 2021 года Брюссельский Апелляционный установил, что Стати совершили мошенничество до, во время и после арбитража. Данное решение привело к отмене временного ареста активов на сумму более 530 миллионов долларов США, принадлежащих Национальному фонду Казахстана, которые хранятся в Bank of New York Mellon.

2 декабря 2021 года Апелляционный суд Люксембурга приостановил признание и исполнение арбитражного решения в связи с уголовным расследованием в отношении Стати.

При этом в сентябре и декабре 2022 года Анатолу и Габриэлю Стати были предъявлены официальные обвинения по подозрению в мошенничестве, подделке документов и отмывании денег.

В январе этого года стало известно, что голландский суд отказал в признании и исполнении арбитражного решения на сумму 530 миллионов долларов США по делу Стати.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2025234-delo-stati-verhovnyy-sud-shvetsii-otkazal-kazahstanu-v-apellyatsii/