Политика и экономика

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Дело Стати: Верховный суд Швеции отказал Казахстану в апелляции

Опубликовано:

Судейский молоток лежит на столе
Судейский молоток. Иллюстративное фото: pexels.com

Верховный суд Швеции отказал Нацбанку Казахстана в праве подачи апелляции по делу молдавского бизнесмена Анатола Стати сообщает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Министерства юстиции РК.

В Минюсте напомнили, что в декабре 2013 года Стокгольмский арбитраж Международной торговой палаты вынес решение против Казахстана. Республика дважды пыталась обжаловать данное решение, но безуспешно.

​"Стати, в рамках кампании по принудительному исполнению Решения в 2017 году, был наложен арест на средства Нацфонда, интересы которого представляет Нацбанк.

​Необходимо отметить, что Нацбанком через Брюссельский суд наложено ограничение на взыскание указанных средств в Швеции, по которому ожидается решение в июле текущего года.

16 января 2023 года Апелляционный суд Швеции отказал Нацбанку в отмене принудительных исполнительных мер в отношении средств Нацфонда, на который было подано апелляционное ходатайство.

​14 июня 2023 года Верховный суд Швеции отказал Нацбанку в праве подачи апелляции.

​Казахстан продолжает предпринимать контрмеры, направленные на отмену Решения", - говорится в сообщении Минюста.

Отметим, что с молдавскими бизнесменами Анатолом и Габриэлем Стати Казахстан судится уже несколько лет.

16 ноября 2021 года Брюссельский Апелляционный установил, что Стати совершили мошенничество до, во время и после арбитража. Данное решение привело к отмене временного ареста активов на сумму более 530 миллионов долларов США, принадлежащих Национальному фонду Казахстана, которые хранятся в Bank of New York Mellon.

2 декабря 2021 года Апелляционный суд Люксембурга приостановил признание и исполнение арбитражного решения в связи с уголовным расследованием в отношении Стати.

При этом в сентябре и декабре 2022 года Анатолу и Габриэлю Стати были предъявлены официальные обвинения по подозрению в мошенничестве, подделке документов и отмывании денег.

В январе этого года стало известно, что голландский суд отказал в признании и исполнении арбитражного решения на сумму 530 миллионов долларов США по делу Стати.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2025234-delo-stati-verhovnyy-sud-shvetsii-otkazal-kazahstanu-v-apellyatsii/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу.

В нашей политике конфиденциальности описаны принципы работы этих файлов.