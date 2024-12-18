Дело Стати: стороны завершили спор о нефтегазовых активах в Казахстане

Правительство, Национальный Банк Казахстана и стороны Стати завершили процесс урегулирования продолжительного спора о нефтегазовых активах в РК, передает NUR.KZ со ссылкой на Минюст.

Урегулировать его получилось при поддержке и согласии ведущих кредиторов Tristan Oil.

Подчеркивается, что подписанное соглашение об окончательном урегулировании является основанием для прекращения всех текущих споров без права на их возобновление в будущем. Конкретные условия Соглашения являются конфиденциальными.

"Данное урегулирование и подход, принятый Республикой Казахстан для поиска справедливого разрешения для всех сторон, подчеркивает, что страна является местом, где соблюдаются права инвестора. Мы благодарим Президента Касым-Жомарта Токаева за лидерство в изменении представления иностранных инвесторов о Казахстане. Мы с нетерпением ждем возможности работать над новыми проектами в будущем", - заявил CEO Argentem Creek Partners Дэниел Чапман.

Как уточнили в Минюсте, Argentem Creek Partners - инвестиционный управляющий конкретными фондами, которые являются кредиторами Tristan Oil Limited, инвестиционного инструмента сторон Стати.

"С завершением продолжительного спора у Казахстана появляются дополнительные возможности для развития экономики, в том числе, за счет привлечения инвестиций. При этом, как было отмечено мною ранее, средства из республиканского бюджета в рамках урегулирования не использовались", - отметил министр юстиции Казахстана Азамат Ескараев.

Дело Стати

16 ноября 2021 года Брюссельский Апелляционный суд установил, что Стати совершили мошенничество до, во время и после арбитража. Данное решение привело к отмене временного ареста активов на сумму более 530 миллионов долларов США, принадлежащих Национальному фонду Казахстана, которые хранятся в Bank of New York Mellon.

2 декабря 2021 года Апелляционный суд Люксембурга приостановил признание и исполнение арбитражного решения в связи с уголовным расследованием в отношении Стати. При этом в сентябре и декабре 2022 года Анатолу и Габриэлю Стати были предъявлены официальные обвинения по подозрению в мошенничестве, подделке документов и отмывании денег.

В январе 2023 года стало известно, что голландский суд отказал в признании и исполнении арбитражного решения на сумму 530 миллионов долларов США по делу Стати.

В июне 2023 года стало известно, что Верховный суд Швеции отказал Нацбанку Казахстана в праве подачи апелляции по делу молдавского бизнесмена Анатола Стати.

В сентябре 2023 стало известно, что Казахстан добился победы по делу Стати об аресте акций Кашагана в Нидерландах. Верховный суд Нидерландов подтвердил отмену ареста акций в KMG Kashagan – была отклонена жалоба Стати по данному делу.

При этом в марте этого года депутат Азат Перуашев заявил, что Казахстан в судебной тяжбе потратил вдвое больше, чем сумма, на которую претендуют Стати.

В июле стало известно, что правительство Казахстана, Нацбанк РК и стороны Стати заключили рамочное соглашение о мирном и взаимоприемлемом разрешении спора о нефтегазовых активах.