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Казахстан добился победы по делу Стати об аресте акций Кашагана в Нидерландах

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Судья выносит приговор
Судья. Иллюстративное фото: RUNSTUDIO / Getty Images

Верховный суд Нидерландов подтвердил отмену ареста акций в KMG Kashagan - была отклонена жалоба Стати по данному делу, сообщается на официальном сайте Минюста РК.

Министерство юстиции Казахстана и АО "Самрук-Казына" добились окончательной победы в разбирательстве, связанном с акциями KMG Kashagan B.V. на сумму 4 млрд долларов США, против Анатола Стати, Габриэля Стати, Ascom S.A. и Terra Raf Trans Trading Ltd. (Стати) в Верховном суде Нидерландов.

Как сообщили в ведомстве, в июне 2022 года Апелляционный суд Гааги снял арест с акций, принадлежащих "Самрук-Казына" в KMG Kashagan B.V., который был наложен сторонами Стати в попытке привести в исполнение арбитражное решение, полученное ими против Республики Казахстан.

В Министерстве юстиции заверили, что они совместно с "Самрук-Казына" проделали комплексную работу по представлению убедительных доказательств о наличии иммунитета против обращения взыскания на имущество фонда.

22 сентября 2023 года Верховный суд отклонил апелляцию Стати на это решение, подтвердив, что акции пользовались иммунитетом от исполнения в соответствии с обычным международным правом.

"Верховный суд постановил, что жалоба Стати была основана на неправильном толковании решения Апелляционного суда и исходила из предположения, что суд счел уставную цель "Самрук-Казына" решающей, и проигнорировал фактическую деятельность фонда.

При этом Верховный суд отметил, что Апелляционный суд пришел к правильному выводу: Стати не удалось доказать назначение акции "Самрук-Казына" в качестве объекта коммерческого оборота", - говорится в сообщении ведомства.

Отметим, что с молдавскими бизнесменами Анатолом и Габриэлем Стати Казахстан судится уже несколько лет.

16 ноября 2021 года Брюссельский Апелляционный установил, что Стати совершили мошенничество до, во время и после арбитража. Данное решение привело к отмене временного ареста активов на сумму более 530 миллионов долларов США, принадлежащих Национальному фонду Казахстана, которые хранятся в Bank of New York Mellon.

2 декабря 2021 года Апелляционный суд Люксембурга приостановил признание и исполнение арбитражного решения в связи с уголовным расследованием в отношении Стати.

При этом в сентябре и декабре 2022 года Анатолу и Габриэлю Стати были предъявлены официальные обвинения по подозрению в мошенничестве, подделке документов и отмывании денег.

В январе этого года стало известно, что голландский суд отказал в признании и исполнении арбитражного решения на сумму 530 миллионов долларов США по делу Стати.

В июне этого года стало известно о том, что Верховный суд Швеции отказал Нацбанку Казахстана в праве подачи апелляции по делу молдавского бизнесмена Анатола Стати.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2037998-kazahstan-dobilsya-pobedy-po-delu-stati-ob-areste-aktsiy-kashagana-v-niderlandah/

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