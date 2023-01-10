Минюст: Казахстан в очередной раз одержал победу по делу Стати

Судья. Иллюстративное фото: pexels.com

Голландский суд отказал в признании и исполнении арбитражного решения на сумму 530 миллионов долларов США по делу Стати, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Министерства юстиции РК.

"9 января 2023 года Окружной суда Амстердама отказал в удовлетворении ходатайства Анатола Стати, Габриэля Стати, Ascom Group S.A. и Terra Raf Trans Trading LTD. (Стати) о признании и исполнении арбитражного решения, которое было получено Стати в результате процессуального мошенничества, что представляет собой нарушение публичного порядка Нидерландов", – говорится в заявлении Минюста.

В ведомстве напомнили, что 24 декабря 2021 года Верховный суд отменил решение Апелляционного суда Амстердама о признании и исполнении арбитражного решения и передал дело на пересмотр в Окружной суд Амстердама.

После промежуточного решения Окружного суда Амстердама Казахстан получил возможность предоставить дополнительные доказательства мошенничества.

Отмечается, что РК представила суду переписку между Стати и их аудиторами KPMG, которая показывает, что финансовые отчеты, на которые опирались Стати во время арбитража, были существенно искажены и впоследствии отозваны KPMG.

"Более того, Казахстану удалось обнаружить крупные хищения средств после получения и анализа банковских выписок многочисленных компаний, тайно контролируемых Стати.

Изучив масштабные мошеннические схемы, Окружной суд Амстердама постановил, что Стати действительно добились арбитражного решения путем процессуального мошенничества, и на этом основании отклонил ходатайство о признании и исполнении арбитражного решения", – подчеркнули в министерстве.

Окружной суд Амстердама также подтвердил, что Стати совершили финансовое мошенничество.

"Стати совершили финансовое мошенничество путем вывода крупных сумм из КПМ и ТНГ (бывшие компании Стати – ТОО "Казполмунай" и "Толкыннефтегаз") при продаже сырой нефти, используя данные суммы на личные расходы через подконтрольную компанию Стати – Hayden Limited Ltd, извлечения десятков миллионов долларов из ТНГ при строительстве газоперерабатывающего завода посредством незаконных сделок с тайно контролируемой Стати компанией Perkwood, и сокрытия своих расходов в годовой отчетности "активов" и "затрат", в результате чего годовая отчетность была существенно искажена", – заявили в ведомстве.

Отметим, что с молдавскими бизнесменами Анатолом и Габриэлем Стати Казахстан судится уже несколько лет.

16 ноября 2021 года Брюссельский Апелляционный установил, что Стати совершили мошенничество до, во время и после арбитража. Данное решение привело к отмене временного ареста активов на сумму более 530 миллионов долларов США, принадлежащих Национальному фонду Казахстана, которые хранятся в Bank of New York Mellon.

2 декабря 2021 года Апелляционный суд Люксембурга приостановил признание и исполнение арбитражного решения в связи с уголовным расследованием в отношении Стати.

При этом в сентябре и декабре 2022 года Анатолу и Габриэлю Стати были предъявлены официальные обвинения по подозрению в мошенничестве, подделке документов и отмывании денег.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2004749-minyust-kazahstan-v-ocherednoy-raz-oderzhal-pobedu-po-delu-stati/