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"Мы вам не аборигены": депутат раскритиковал главу Air Astana Питера Фостера

Опубликовано:

Едил Жанбыршин
Едил Жанбыршин. Кадр из видео: youtube.com/@mazhilis_kz

Депутат мажилиса Едил Жанбыршин на "правчасе" раскритиковал деятельность Air Astana. По его словам, цены на авиабилеты дорожают из года в год, передает корреспондент NUR.KZ.

"Сейчас депутаты все в один голос раскритиковали деятельность Air Astana. По правде сказать, эта авиакомпания стала божеством нашего неба. Билеты дорогие, и все ваши объяснения про расстояния - пустые разговоры. Билет почему дорожает с приближением даты вылета? Он не должен дорожать, а наоборот дешеветь! Тебе же нужно быстрее их продать? А они работают наоборот. Надо проверить деятельность этой авиакомпании и лоукостера FlyArystan.

Господин Фостер, вы смотрите, где находитесь! Вы должны подчиняться законам нашей страны, должны защищать права казахстанцев и создавать здесь условия. Деньги, наверное, все любят, но вы не должны так цены повышать на билеты. Вы ведь каждый день зарплаты не повышаете, ГСМ не каждый день дорожает, и наша территория не становится больше, она не резиновая. А вы все повышаете цены - от 60 до 120 тысяч доходит. Так не должно быть! Должен быть порядок", - заявил депутат.

В этот момент на экраны вывели Питера Фостера - он улыбался на реплики мажилисмена.

"Вы не смейтесь! Это не смешно. Вы нас за людей не принимаете?! Мы вам не аборигены в Африке, ничего не понимающие. Не играйте с нами, и смеяться нам лицо тоже не надо! Это парламент! Мы - представители народа, мы избранные народом депутаты", - заявил Жанбыршин.

Ранее депутат мажилиса Бакытжан Базарбек заявил о необходимости ужесточения наказания в отношении авиакомпаний, рейсы которых постоянно задерживаются или переносятся. Этот же депутат поднимал также вопрос невозвратности авиабилетов на некоторые рейсы в Казахстане, что вызывает недовольство у граждан.

Базарбек ранее также высказывался о работе авиакомпании. В соцсетях ранее он заявлял, что его рейс, который был запланирован на 7 утра, задержали на 9 часов. В Air Astana прокомментировали ситуацию.

Мы также писали, что депутат пожаловалась, что не попала на рейс Air Astana. Мажилисвумен Ирина Смирнова на своей странице в Facebook заявила, что ее самолет из Алматы в Астану улетел раньше запланированного на 7 часов. В авиакомпании отреагировали на инцидент и принесли извинения Смирновой, пообещав разобраться, почему сообщение о переносе рейса не было доставлено.

Также ранее в Сети было опубликовано письмо к главе Air Astana Питеру Фостеру, где от него и его сотрудников требуют извинений за грубое отношение к народной артистке Бибигуль Тулегеновой.

Сообщалось также, что на один из рейсов Air Astana вновь пожаловались казахстанцы - в этот раз пассажиры не смогли своевременно вылететь из Актау в Алматы, им пришлось ждать более 12 часов.

Позже стало известно, что Комитет гражданской авиации и Авиационная администрация Казахстана проведут проверку деятельности авиакомпаний Air Astana и FlyArystan.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2203674-my-vam-ne-aborigeny-deputat-raskritikoval-glavu-air-astana-pitera-fostera/

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