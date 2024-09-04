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Полную невозвратность авиабилетов могут отменить в Казахстане

Опубликовано:

Аэропорт
Аэропорт. Иллюстративное фото: pixabay.com

На заседании мажилиса депутат Бакытжан Базарбек поднял вопрос невозвратности авиабилетов на некоторые рейсы в Казахстане, чтобы вызывает недовольство у граждан, передает корреспондент NUR.KZ.

Депутат Базарбек отметил, что сам недавно столкнулся с невозвратностью авиабилетов у Fly Arystan и Air Astana, при том, что такие рейсы могут сдвигаться, создавая неудобство. По его мнению, в этой отрасли применяется устаревшая система регулирования - зону ответственности глав авиакомпаний и аэропортов следовало бы изменить.

"Это очень актуальный вопрос. Действительно, невозвратность авиабилетов была законодательно предусмотрена. Эта коллизия была, но ее сняли. Второе, привлечение к имущественной ответственности (глав авиакомпаний и аэропортов - прим. ред.) - да, у нас в комитете мы получили расширение своей компетенции, предусматривается такая возможность. Мы сейчас в рамках нового законопроекта снимаем возможность 100%-ной невозвратности билетов", - ответил глава Минторговли и интеграции Арман Шаккалиев.

В кулуарах министр добавил, что топ жалоб казахстанцев в вопросе авиаперевозок - это изменение расписания и отказ возврата денег за авиабилеты.

Шаккалиев сообщил, что в проект закона о защите прав потребителей, который сегодня начали рассматривать в мажилисе, в части невозвратности авиабилетов ведомство внесло изменения.

"В наш закон мы внесли изменения, которые исключают возможность отказа в выплате за авиабилеты, и второе - авиауслуги будут в функционале комитета по защите прав потребителей нашего министерства. Для нас это дает возможность воздействовать уже с точки госконтроля", - заявил министр.

Напомним, мы писали, что при задержке рейса можно обратиться к представителям в авиакомпанию за дополнительными услугами. Впоследствии также можно подать заявку на компенсацию. Как это сделать, читайте здесь.

Добавим, в июле авиакомпании Fly Arystan и SCAT были оштрафованы за непредоставление и ненадлежащее оказание услуг при задержке рейсов.

А в августе министр транспорта сообщил, что в Казахстане планируют за задержки рейсов наказывать первых руководителей авиакомпаний и аэропортов.

Также сообщалось, что Комитет гражданской авиации и Авиационная администрация Казахстана проведут проверку деятельности авиакомпаний Air Astana и FlyArystan после участившихся жалоб на задержки рейсов и другие инциденты.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2157045-polnuyu-nevozvratnost-aviabiletov-mogut-otmenit-v-kazahstane/

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