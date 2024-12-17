Депутат предложил ужесточить наказание за задержки и перенос рейсов в Казахстане

Депутат мажилиса Бакытжан Базарбек заявил о необходимости ужесточения наказания в отношении авиакомпаний, рейсы которых постоянно задерживаются или переносятся, передает NUR.KZ.

Пост-возмущение касательно работы одной из казахстанских авиакомпаний мажилисмен Бакытжан Базарбек опубликовал в Facebook.

"Издевательства авиакомпании Air Astana над пассажирами продолжаются! Не хватало того, что рейс №621 Алматы - Астана перенесли с 10:30 на 13:40 (я пропустил заседание Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе), так еще ваучеры на питание дали только после регистрации, когда я с детьми торопился на посадку. А зачем нам ваучеры на питание перед посадкой самолета? А на пассажира с фамилией Бакытжан Базарбек и вовсе посчитали нужным не выписывать ваучер на питание.

За этим безответственным отношением кроется демонстрация наплевательского отношения топ-менеджмента авиакомпании на права пассажиров, на слабые законы страны, которые принимались и принимаются", - заявил депутат в посте.

Возмутился Базарбек и бездействием профильных госорганов в этом вопросе.

"В некоторых случаях, если включить логику, то им даже выгодно не реагировать на инциденты с нарушением прав пассажиров. Когда ты поднимаешь вопрос, где зарегистрированы воздушные судна авиакомпании (где за рубежом и почему), как и у кого закупают авиатопливо, то такие вопросы настолько неприятны, что топ-менеджмент (авиакомпании - прим.ред.) всеми силами пытается "затушить" поднятый неприятный вопрос еще в зачатке.

Лоббистов у них во власти достаточно - они звонят, они действуют втихую и заручаются поддержкой влиятельных персон.

Очевидно одно - нужны жесткие санкции в КоАП РК за необоснованный перенос и задержку рейсов, за непредоставление комфортных условий пассажирам, за ущемление прав пассажиров, за внесение необоснованных кабальных условий в договорах при покупке, обмене и сдаче обратно авиабилетов. Отвечать должны и другие авиаперевозчики", - заявил Бакытжан Базарбек.

Он также выразил надежду на то, что депутатский корпус поддержит его в вопросе по ужесточению ответственности авиаперевозчиков.

На пост мажилисмена отреагировали в пресс-службе авиакомпании.

"Нам очень жаль, что вы столкнулись с такой ситуацией. Ваш рейс KC621 Алматы - Астана был задержан на 3 часа 50 минут в связи с поздним прибытием борта. Наш главный приоритет - это безопасность, поэтому мы вылетаем только при 100% готовности к вылету.

Авиакомпания предоставляет ваучеры на горячее питание и напитки при задержке рейса на 4 часа. Ответственность перевозчика перед пассажиром при отмене или задержке рейса предусмотрена действующим законодательством Республики Казахстан, а именно статьей 86 Закона "Об использовании воздушного пространства Республики Казахстан и деятельности авиации".

Мы понимаем, что перенос рейса нарушил ваши планы, и искренне сожалеем о сложившихся обстоятельствах. Просим учесть, что во время задержек рейсов все сотрудники авиакомпании работают над тем, чтобы самолет вылетел вовремя. Мы хотим выяснить, почему вам не выдали ваучер. Мы напишем вам по результатам проверки", - заверили в Air Astana.

Стоит отметить, что ранее депутат Базарбек уже высказывался о работе авиакомпании. В соцсетях ранее он заявлял, что его рейс, который был запланирован на 7 утра, задержали на 9 часов. В Air Astana прокомментировали ситуацию.

Мы также писали, что депутат пожаловалась, что не попала на рейс Air Astana. Мажилисвумен Ирина Смирнова на своей странице в Facebook заявила, что ее самолет из Алматы в Астану улетел раньше запланированного на 7 часов. В авиакомпании отреагировали на инцидент и принесли извинения Смирновой, пообещав разобраться, почему сообщение о переносе рейса не было доставлено.

Также ранее в Сети было опубликовано письмо к главе Air Astana Питеру Фостеру, где от него и его сотрудников требуют извинений за грубое отношение к народной артистке Бибигуль Тулегеновой.

Сообщалось также, что на один из рейсов Air Astana вновь пожаловались казахстанцы - в этот раз пассажиры не смогли своевременно вылететь из Актау в Алматы, им пришлось ждать более 12 часов.

Позже стало известно, что Комитет гражданской авиации и Авиационная администрация Казахстана проведут проверку деятельности авиакомпаний Air Astana и FlyArystan.