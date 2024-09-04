"Столкнулась с грубостью и неуважением": от Air Astana требуют извинений по инциденту с Бибигуль Тулегеновой

В Сети опубликовано письмо к главе Air Astana Питеру Фостеру, где от него и его сотрудников требуют извинений за грубое отношение к народной артистке Бибигуль Тулегеновой, передает NUR.KZ.

Обращение к Питеру Фостеру опубликовано в Facebook накануне. В нем казахстанка рассказала, как грубо и неуважительно обошлись с народной артисткой Бибигуль Тулегеновой при посадке на борт самолета рейсом "Астана-Алматы" авиакомпании Air Astana. Инцидент произошел 3 сентября.

"Легендарная певица Бибигуль Тулегенова, народная артистка СССР и народная артистка Казахстана, столкнулась с грубостью и неуважением со стороны сотрудницы авиакомпании Air Astana, которая контролировала проход авиапассажиров по рукаву на борт самолета.

Когда сопровождающий хотел провести Бибигуль Ахметовну в инвалидной коляске на борт самолета, она остановила их и очень резко высказала, что пассажиры на колясках должны являться на посадку первыми или ждать, когда пройдет последний пассажир. Пассажиры на инвалидной коляске якобы не должны создавать неудобство другим пассажирам при посадке", - отмечается в обращении.

Отмечается также, что Бибигуль Ахметовна на инвалидной коляске должна была доехать лишь до входа в самолет, далее она самостоятельно могла дойти до своего места на втором ряду, не создавая препятствия другим пассажирам.

После этого сотрудница авиакомпании, согласно информации в обращении, указала на то, что правила применяются ко всем без исключения, независимо от статуса, возраста и положения. И все это было сказано, по словам автора поста, очень жестко и достаточно грубо.

"Поражает то, что даже узнав, кто к ней обратился с просьбой, сотрудница авиакомпании не только не извинилась, но и продолжила отвечать ей в жесткой неуважительной форме", - отмечает автор поста.

Как сообщили корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе Air Astana, для авиакомпании в приоритете - безопасность пассажиров.

"Хотим выразить свое почтение г-же Бибигуль Ахметовне Тулегеновой и пояснить следующее.

Для авиакомпании Air Astana приоритетом является безопасность. По международным правилам авиационной безопасности, маломобильных пассажиров приглашают на борт в начале или в конце посадки. Данное правило позволяет создать комфортные условия для посадки всех пассажиров, а также обусловлено правилами эвакуации из терминала.

По нашей информации, народная артистка CCCР г-жа Бибигуль Тулегенова и сопровождавшая ее дочь прибыли уже после начала посадки, поэтому агент авиакомпании попросила подождать окончания посадки.

Авиакомпания сожалеет о возникшем недопонимании и проведет дополнительную проверку по данному случаю в целях повышения качества обслуживания", - прокомментировали инцидент в авиакомпании.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что Ерлан Кокеев обратился к авиакомпании Air Astana из-за потерянной гитары.

"Air Astana, вы, наверное, специально так делаете. Вот я только что прилетел из Усть-Каменогорска - и опять проблемы с моим инструментом: вы потеряли мою гитару", - утверждал на видео Ерлан Кокеев.

На видеообращение музыканта отреагировали в Air Astana.

"Согласно записям, гитара была выгружена в аэропорту Алматы после приземления самолета, и находилась на багажной ленте вместе с другим багажом пассажиров данного рейса. Далее пассажир в красной кепке с того же рейса забрал гитару Ерлана Кокеева с багажной ленты", - говорилось в сообщении.

Позже Ерлан Кокеев сообщил, что ему вернули потерянную гитару.

Мы также писали, что депутат пожаловалась, что не попала на рейс Air Astana. Мажилисвумен Ирина Смирнова на своей странице в Facebook заявила, что ее самолет из Алматы в Астану улетел раньше запланированного на 7 часов. В авиакомпании отреагировали на инцидент и принесли извинения Смирновой, пообещав разобраться, почему сообщение о переносе рейса не было доставлено.

В начале лета на борту рейса Air Astana по маршруту Астана - Алматы произошел инцидент, в результате которого некоторым пассажирам стало плохо. В авиакомпании прокомментировали ситуацию, сообщив, что экипаж был вынужден ожидать трап для высадки пассажиров. Задержка подачи трапа была связана с очередностью обслуживания рейсов, прибывающих в аэропорт. Во время ожидания из-за неработающего кондиционера некоторым людям стало плохо.