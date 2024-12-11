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Нарушения выявили в Nazarbayev University после аудиторской проверки

Опубликовано:

Алихан Смаилов
Алихан Смаилов. Фото: Высшая аудиторская палата

Глава Высшей аудиторской палаты Алихан Смаилов сообщил о выявленных при проверке Nazarbayev University нарушениях, передает NUR.KZ со ссылкой на ВАП РК.

По словам Алихана Смаилова, NU продолжает оставаться зависимым от финансирования их бюджета, хотя в стратегическом документе по развитию университета указано, что он должен переходить на другие источники финансирования.

"Еще один недостаток - в действующем законодательстве не предусмотрено предоставление финансовой отчетности NU, что является фактором для непрозрачности деятельности. Некоторые средства используются неэффективно либо имеются финансовые нарушения.

В результате аудита нами выявлено неэффективного планирования на сумму 73 млрд тенге, а также на полмиллиарда тенге выявлены финансовые нарушения", - заявил глава ВАП.

Также, по словам Смаилова, со многими партнерами по предоставлению товаров и услуг университет работает без конкурсных процедур и из одного источника. Еще один недостаток – научные исследования не коммерциализируются (процесс превращения объекта инновации в прибыль - прим. авт.).

"По всем этим поводам нами было сделано заключение, я разговаривал с новым президентом университета, мы эти факты довели (до сведения - прим. авт.), также в университет отправили наше заключение, а также в правительство.

Проверку закончили в четвертом квартале года, то есть недавно. Соответствующие рекомендации в нашем заключении есть, правительство должно решить, какие изменения вносить в законодательство (касательно NU – прим. авт.)", - добавил глава Высшей аудиторской палаты.

Напомним, еще в мае прошлого года глава Министерства науки и высшего образования негативно высказался о деятельности Назарбаев Университета. По его словам, при значительном финансировании, "за 15 лет нет никакого результата".

В конце мая Назарбаев Университет объявил об отставке президента Шигео Катсу. Роль исполняющего обязанности главы временно взял на себя Илесанми Адесида.

В июне депутаты сената одобрили закон, лишающий Назарбаева статуса главы высшего совета названных его именем школ, вуза и фонда. А в июле Токаев подписал соответствующий закон.

В октябре премьер-министр Алихан Смаилов возглавил Высший попечительный совет университета, интеллектуальных школ, а также фонда, названных именем Назарбаева.

В конце июня этого года решением попечительского совета Назарбаев Университета назначен новый президент вуза. Им стал гражданин Великобритании – доктор Ахмад Вакар.

Добавим, что Назарбаев Университет, согласно информации на сайте, – это международный англоязычный исследовательский университет, расположенный в Астане. Он был основан в 2010 году.

Также это первый университет Казахстана, деятельность которого основана на принципах автономности и академической свободы. Автономный статус был присвоен университету в соответствии с законом РК от 19 января 2011 года "О статусе "Назарбаев Университет", "Назарбаев Интеллектуальные школы" и "Назарбаев Фонд".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2198963-narusheniya-vyyavili-v-nazarbayev-university-posle-auditorskoy-proverki/

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