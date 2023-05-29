Шигео Катсу уйдет с поста главы Назарбаев Университета

Шигео Катсу. Фото: nu.edu.kz

Назарбаев Университет объявил об отставке президента Шигео Катсу. Роль исполняющего обязанности главы временно возьмет на себя Илесанми Адесида, сообщается на официальном сайте университета.

Сообщается, что Назарбаев Университет объявляет об отставке президента Шигео Катсу, вступающей в силу 15 июня 2023 года.

"После почти 13 лет службы президент Катсу выступил с инициативой уйти со своего поста. Сообщество университета выражает глубокую признательность президенту Катсу за его выдающееся видение и эффективное руководство, которые помогли Назарбаев Университету стать первым в Казахстане исследовательским университетом мирового уровня", – говорится в сообщении.

Отмечается, что под чутким руководством Катсу Назарбаев Университет достиг выдающихся результатов в качестве ведущего высшего учебного заведения в регионе.

"Этой осенью Назарбаев Университет впервые появится в почетном мировом рейтинге университетов Times Higher Education. Непоколебимая приверженность президента Катсу совершенству и инновациям сыграла важнейшую роль в создании условий для передовых исследований, академического роста и международного сотрудничества, основанных на принципах меритократии и академической честности", – говорится в публикации.

Сообщество Университета выразило благодарность президенту Катсу за огромный вклад, результаты которого окажут влияние на будущее университета.

При этом после ухода с должности президента Шигео Катсу продолжит содействовать развитию университета в качестве члена Попечительского совета Назарбаев Университета. Кроме того, он также продолжит работу в качестве члена Попечительского совета Назарбаев Интеллектуальных школ, Назарбаев Фонда и члена Высшего Попечительского совета.

"Опыт и лидерство президента Катсу помогут дальнейшему развитию сферы образования в Казахстане. Также Шигео Катсу займет позицию советника исполняющего обязанности президента НУ", – сообщили в вузе.

Сообщается, что пока вуз приступил к поиску преемника Шигео Катсу на международном уровне, провост Илесанми Адесида возьмет на себя роль исполняющего обязанности президента.

Сообщество Назарбаев Университета уверено, что доктор Адесида привнесет в новую должность свой богатый академический опыт", – гласит публикация.

Иленсанми Адесида. Фото: nu.edu.kz

Доктор Адесида исполняет роль провоста Назарбаев Университета с октября 2016 года. До работы в Назарбаев Университете он построил успешную академическую карьеру и служил на различных почетных должностях в Иллинойском Университете в Урбане-Шампейн (UIUC).

Как рассказали в Назарбаев Университете, в UIUC он занимал должность провоста и вице-канцлера по академическим вопросам после того, как проработал деканом знаменитого Колледжа инженерии, директором лаборатории микро- и нанотехнологий, профессором инженерии Дональда Биггара Уиллетта.

"Его опыт в области нанотехнологий, высокоскоростных устройств и оптоэлектронных схем получил широкое международное признание, после чего профессор Адесида был избран членом Национальной инженерной академии США. Под руководством провоста Адесида Назарбаев Университет добился значительных успехов в исследовательской деятельности", – сообщается в публикации.

Назарбаев Университет выразил искреннюю признательность президенту Шигео Катсу за его трансформационное лидерство и поприветствовало исполняющего обязанности президента Илесанми Адесида в новой роли.

По информации на официальном сайте НУ, Шигео Катсу занимал пост президента Университета с 2010 года. До этого в течение 30-летней карьеры во Всемирном банке занимал различные должности, включая руководителя по предоставлению поддержки реформы финансового сектора Китая, директора по Кот-д’Ивуару и вице-президента по Европе и Центральной Азии.

После завершения работы во Всемирном банке он несколько лет проработал в Американском совете неправительственных организаций, ориентированных на международные программы по развитию молодежи.

Назарбаев Университет был основан в 2010 году по инициативе Нурсултана Абишевича Назарбаева. Церемония открытия вуза состоялась в июне этого года.

Отметим, что провост – главное академическое должностное лицо университета. Руководит разработкой и реализацией целей вуза в области академического и исследовательского развития.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2022398-shigeo-katsu-uydet-s-posta-glavy-nazarbaev-universiteta/