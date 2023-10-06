Политика и экономика

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Смаилов возглавил совет университета, школ и фонда Назарбаева

Опубликовано:

Алихан Смаилов
Алихан Смаилов. Фото: primeminister.kz

Премьер-министр Алихан Смаилов возглавил Высший попечительный совет университета, интеллектуальных школ, а также фонда, названных именем Назарбаева, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт НИШ.

Премьер-министр Алихан Смаилов стал председателем Высшего Попечительского совета – высшего органа управления Назарбаев Университета, НИШ и Назарбаев Фонда.

Помимо Смаилова в состав совета входят:

  • заместитель премьер-министра – министр финансов Ерулан Жамаубаев;
  • заместитель премьер-министра по вопросам социальной сферы Тамара Дуйсенова;
  • помощник президента по экономическим вопросам Асет Иргалиев;
  • министр науки и высшего образования Нурбек Саясат;
  • и. о. президента автономной организации образования "Назарбаев Университет" Илесанми Адесида.

Отметим, что ранее председателем Высшего Попечительского совета был Нурсултан Назарбаев. В конце июня этого года сенат одобрил закон, лишающий его статуса главы совета названных его именем школ, вуза, фонда.

По информации на официальном сайте НУ, высшим органом управления университета, Интеллектуальных школ и Фонда является Высший попечительский совет.

В компетенцию ВПС входит:

  1. утверждение стратегии развития, уставов университета, интеллектуальных школ и фонда;
  2. порядка распоряжения имуществом;
  3. формирование попечительских советов университета, интеллектуальных школ и фонда;
  4. реорганизация или ликвидация университета, интеллектуальных школ и фонда.

Напомним, в конце мая этого года Назарбаев Университет объявил об отставке президента Шигео Катсу. Роль исполняющего обязанности главы временно взял на себя Илесанми Адесида.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2039879-smailov-vozglavil-sovet-universiteta-shkol-i-fonda-nazarbaeva/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.