Смаилов возглавил совет университета, школ и фонда Назарбаева

Премьер-министр Алихан Смаилов возглавил Высший попечительный совет университета, интеллектуальных школ, а также фонда, названных именем Назарбаева, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт НИШ.

Премьер-министр Алихан Смаилов стал председателем Высшего Попечительского совета – высшего органа управления Назарбаев Университета, НИШ и Назарбаев Фонда.

Помимо Смаилова в состав совета входят:

заместитель премьер-министра – министр финансов Ерулан Жамаубаев;

заместитель премьер-министра по вопросам социальной сферы Тамара Дуйсенова;

помощник президента по экономическим вопросам Асет Иргалиев;

министр науки и высшего образования Нурбек Саясат;

и. о. президента автономной организации образования "Назарбаев Университет" Илесанми Адесида.

Отметим, что ранее председателем Высшего Попечительского совета был Нурсултан Назарбаев. В конце июня этого года сенат одобрил закон, лишающий его статуса главы совета названных его именем школ, вуза, фонда.

По информации на официальном сайте НУ, высшим органом управления университета, Интеллектуальных школ и Фонда является Высший попечительский совет.

В компетенцию ВПС входит:

утверждение стратегии развития, уставов университета, интеллектуальных школ и фонда; порядка распоряжения имуществом; формирование попечительских советов университета, интеллектуальных школ и фонда; реорганизация или ликвидация университета, интеллектуальных школ и фонда.

Напомним, в конце мая этого года Назарбаев Университет объявил об отставке президента Шигео Катсу. Роль исполняющего обязанности главы временно взял на себя Илесанми Адесида.