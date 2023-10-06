Смаилов возглавил совет университета, школ и фонда Назарбаева
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Премьер-министр Алихан Смаилов возглавил Высший попечительный совет университета, интеллектуальных школ, а также фонда, названных именем Назарбаева, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт НИШ.
Премьер-министр Алихан Смаилов стал председателем Высшего Попечительского совета – высшего органа управления Назарбаев Университета, НИШ и Назарбаев Фонда.
Помимо Смаилова в состав совета входят:
- заместитель премьер-министра – министр финансов Ерулан Жамаубаев;
- заместитель премьер-министра по вопросам социальной сферы Тамара Дуйсенова;
- помощник президента по экономическим вопросам Асет Иргалиев;
- министр науки и высшего образования Нурбек Саясат;
- и. о. президента автономной организации образования "Назарбаев Университет" Илесанми Адесида.
Отметим, что ранее председателем Высшего Попечительского совета был Нурсултан Назарбаев. В конце июня этого года сенат одобрил закон, лишающий его статуса главы совета названных его именем школ, вуза, фонда.
По информации на официальном сайте НУ, высшим органом управления университета, Интеллектуальных школ и Фонда является Высший попечительский совет.
В компетенцию ВПС входит:
- утверждение стратегии развития, уставов университета, интеллектуальных школ и фонда;
- порядка распоряжения имуществом;
- формирование попечительских советов университета, интеллектуальных школ и фонда;
- реорганизация или ликвидация университета, интеллектуальных школ и фонда.
Напомним, в конце мая этого года Назарбаев Университет объявил об отставке президента Шигео Катсу. Роль исполняющего обязанности главы временно взял на себя Илесанми Адесида.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2039879-smailov-vozglavil-sovet-universiteta-shkol-i-fonda-nazarbaeva/