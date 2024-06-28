Назначен новый глава Назарбаев Университета

Сегодня решением Попечительского совета Назарбаев Университета назначен новый президент вуза. Им стал гражданин Великобритании – доктор Ахмад Вакар, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт университета.

"28 июня 2024 года решением Попечительского совета NU на должность президента университета назначен гражданин Великобритании Ахмад Вакар", – говорится в сообщении.

Отмечается, что Ахмад Вакар имеет докторскую степень PhD Университета Брэдфорда (Великобритания).

"Доктор Вакар прошел карьерный путь от профессора Университета Йорк и Университета Колледж Лондона (Великобритания) до проректора Мидлсекского Университета (Великобритания).

С 2001 по 2004 годы доктор Вакар руководил департаментом науки в Канцелярии премьер-министра Великобритании.

С 2017 года был ректором Университета Абу-Даби. За период его руководства Университет Абу-Даби вышел на позицию 250-300 среди лучших университетов мира согласно престижному рейтингу Times Higher Education", – рассказали представители вуза.

Также новый глава Назарбаев Университета является автором более 90 исследовательских работ, опубликованных в престижных научных изданиях.

Напомним, об отставке ректора Шигео Катсу в Назарбаев Университете объявили еще в мае 2023 года.

Также на прошлой неделе министр науки и высшего образования Саясат Нурбек комментировал заявления экс-ректора NU (Назарбаев Университета) о том, что автономия вуза находится под угрозой, и о том, что на учебное заведение оказывают давление.

Кроме того, в декабре прошлого года Саясат Нурбек отвечал на вопрос о том, лишат ли Назарбаев Университет особого статуса. Такие вопросы возникли после того, как депутаты сената одобрили в двух чтениях закон, лишающий Нурсултана Назарбаева статуса главы высшего совета названных его именем школ, вуза и фонда. В июле прошлого года Касым-Жомарт Токаев подписал закон.

"Сейчас очень много спекуляций идет вокруг университета: по стоимости обучения. Смею заверить вас: на самом деле, они не соответствуют действительности. И это очень сильный исследовательский университет. Поэтому по статусу ничего даваться не будет", – заверил министр.

При этом, в мае прошлого года депутат Марат Абенов заявил, что Назарбаев Университету "передали все лаборатории, повысили его статус", но никто не проверял деятельность этого университета.

"Я был членом совета директоров КазНИТУ имени К.И. Сатпаева – за год мы получили 44 патента, но при этом у нас не было финансирования как у НУ. То есть у Назарбаев Университета финансированное огромное, но результат – ноль", – заявлял тогда депутат.