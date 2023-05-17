"Финансирование огромное, но вклад в науку низкий": глава Миннауки о Назарбаев Университете

Назарбаев Университет. Фото: facebook.com/nuedukz

Глава Министерства науки и высшего образования на правчасе в мажилисе негативно высказался о деятельности Назарбаев Университета, передает корреспондент NUR.KZ.

Вопрос поднял депутат Марат Абенов. Он заявил, что Назарбаев Университету "передали все лаборатории, повысили его статус", но никто не проверял деятельность этого университета.

"Но я не вижу никаких результатов – за 15 лет нет никакого результата. Например, в 2020 году (было выделено – прим. ред.) 7,6 млрд тенге, в 2021 году – 7,7 млрд тенге. В 2022 году – 2 млрд 150 млн направлены якобы на науку. Но каковы результаты? За один год они получили только 15 патентов. Я был членом совета директоров КазНИТУ имени К.И. Сатпаева – за год мы получили 44 патента, но при этом у нас не было финансирования как у НУ. То есть у Назарбаев Университета финансированное огромное, но результат – ноль", – заявил депутат.

Его поддержал глава Миннауки и высшего образования Саясат Нурбек.

"Назарбаев университет регулируется отдельным законом. Его система очень сложная. Это я только недавно понял. Есть высший попечительский совет, Назарбаев фонд, НИШ, сам университет отдельно.

Я не член попечительского совета как министр, чтобы меня ввести в состав, нужно изменить закон. На уровне правительства мы вносим изменения в закон.

Я с вами согласен, Мурат Абдуламитович (Абенов – депутат мажилиса – прим. ред.), что финансирование очень огромное, но вклад, доля этого университета низкая. Тот бюджет, который предоставили Назарбаев Университету за 15 лет, если бы он был распределен всем университетам, какой был бы результат по Казахстану? При изменении закона мы сможем контролировать их деятельность", – отметил он.

Директор научного администрирования Назарбаев Университета Асанбай Джумабеков в ответ заявил, что на сегодня в Назарбаев Университете реализуется более 300 научно-технических проектов, финансируемых за счет спонсорских средств.

Он также сообщил, что с 2020 года университет реализует отдельную программу совместных исследований, где обязательно участие казахстанских НИИ и вузов. На сегодня, по его данным, НУ финансирует 75 проектов, где участвует 34 казахстанских вуза.

Модератор правчаса, вице-спикер мажилиса Дания Еспаева попросила Джумабекова предоставить расширенный ответ в письменном виде.

"Комитет по социальному развитию, во время рабочей группы по утверждению бюджета давайте рассмотрим все расходы Назарбаев Университета и их эффективность. Поэтому, уважаемый господин Джумабеков, в ближайшее время будет рабочая группа по образованию, подготовьтесь, и отчет полный в разрезе ваших проектов, средств, которые за последние три года минимум были из бюджета вам выделены", – попросила она.

Добавим, что Назарбаев Университет, согласно информации на сайте, – это международный англоязычный исследовательский университет, расположенный в Астане. Он был основан в 2010 году.

Также это первый университет Казахстана, деятельность которого основана на принципах автономности и академической свободы. Автономный статус был присвоен университету в соответствии с законом РК от 19 января 2011 года "О статусе "Назарбаев Университет", "Назарбаев Интеллектуальные школы" и "Назарбаев Фонд".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2020977-finansirovanie-ogromnoe-no-vklad-v-nauku-nizkiy-glava-minnauki-o-nazarbaev-universitete/