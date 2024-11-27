"Говорите, будто совершили героический поступок": Кошанов раскритиковал главу МНЭ

Спикер мажилиса Ерлан Кошанов на пленарном заседании палаты заявил, что частые уточнения в бюджет говорят о его некачественном планировании, передает NUR.KZ.

"Правительство без участия мажилиса вносило уточнения в бюджет. Но это противоречит концепции президента об общественном контроле - депутатов нет, сами себе предоставлены, прекрасно. Но вот в рамках этих уточнений в одну их программ несколько раз вносились изменения. Самое главное - завтра сокращенные программы, не внесете ли вновь в мажилис и не попросите ли выделения денег?" - поинтересовался депутат Ерлан Саиров.

В ответ глава МНЭ заявил, что этот вопрос относится к компетенции правительства согласно бюджетного законодательства.

"В этом году не 9 раз, а 10 раз уточнялся бюджет. По итогам этой работы 375 млрд тенге вновь пересмотрели и направили эти средства на развитие экономики... Если какие-то корректировки были, мы в течение пяти дней всегда незамедлительно перед вами выступаем. Мы уведомляем, для чего, для каких целей эти корректировки вносились. В этом году были паводки и расходы были, мы начали сокращать расходы - расходы на командировки, форумы, и направили все средства на искоренение последствий, улучшение благосостояния населения и развитие экономики", - отметил он.

Но его слова возмутили спикера палаты.

"Вы так говорите, что 10 раз вносили уточнения, как будто совершили героический поступок. Что говорит депутат все правильно - каждый год в бюджет вносились уточнения, это говорит о том, что страдает бюджетное планирование. Депутат прав, правительство должно его слова учесть", - посоветовал Кошанов.

Напомним, в мае сообщалось, что дефицит бюджета Казахстана составил 3,1 трлн тенге.

Позже глава Высшей аудиторской палаты Смаилов заявил, что пик нагрузки на бюджет по обслуживанию займов за последние 10 лет придется на 2024-2025 годы, а аналитики заявили, что поступления в бюджет Казахстана находятся на критическом уровне.

В августе сообщалось, что налоговые поступления в бюджет страны оказались ниже планируемых, что приводит к дефициту бюджета. А его восполнение могут осуществить за счет Национального фонда.

В сентябре глава Минэкономики отвечал на вопрос журналистов о том, что в Казахстане собираются делать с "дырой" в бюджете, которая исчисляется триллионами тенге.

При этом еще в июне прошлого года тогда еще глава Высшей аудиторской палаты РК Наталья Годунова раскритиковала действия кабмина в части исполнения республиканского бюджета, указав на его хронический дефицит.

В конце октября этого года на заседании мажилиса депутат Павел Казанцев заявил, что прогноз по доходам на 2025 год в Казахстане неутешителен, а недополучения в бюджет становятся "хроническими".