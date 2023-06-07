"Жизнь в долг": Годунова указала на хронический дефицит бюджета Казахстана

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Глава Высшей аудиторской палаты РК Наталья Годунова раскритиковала действия кабмина в части исполнения республиканского бюджета, передает корреспондент NUR.KZ.

Произошло это во время пленарного заседания мажилиса, которое состоялось сегодня. В ходе своей речи Годунова остановилась на системных вопросах.

"Мы до сих пор задействовали далеко не все резервы в части пополнения бюджета. Конечно, республиканский бюджет по сравнению с 2017 годом увеличился очень значительно, но те резервы, которые есть и которые налоговые органы должны взыскивать, многие остаются вне действия закона – это теневая экономика: как минимум 3-4 трлн налогов в государственный бюджет ежегодно.

Плюс не учитываемые в течение десятилетий налоговые льготы, которые и дальше продолжают действовать, порой – для процветающего финансово бизнеса", – указала она.

По ее данным, в стране действуют и другие льготы и преференций, объем которых вообще никем не оценивался.

"Аудитом Высшей аудиторской платы установлено, что 64 налоговые льготы не учитывались ни Министерством национальной экономики, ни Комитетом госдоходов. А это потери бюджета только за четыре года – период аудита – порядка 10 трлн тенге.

В результате – хронический дефицит бюджета, то есть жизнь в долг. При этом расходы на погашение правительственного долга и его обслуживание отнимают 25% чистых доходов бюджета, или 2,9 трлн тенге", – отметила Годунова.

Не научился кабмин, по ее данным, привязывать расходы бюджета к поставленным стратегическим целям. Как следствие, с ее слов, большие ресурсы "распыляются" на мероприятия, никак не влияющие на достижение общенациональных задач.

"Не успели разработать национальные проекты, на второй год реализации ставим их на утрату. И, вроде, все исполнялось, но эффект сомнителен: рабочие места создаются тысячами, а Минтруда прогнозирует рост безработицы…", – сетует глава Высшей аудиторской палаты.

Между тем, указала она, оценить работу госорганов – тоже задача не простая, так как статданные по 37% целевых индикаторов за 2022 год до сих пор не сформированы, а те, что есть, не дают целостного представления о результатах.

"Да и как согласиться с заявленными достижениями, если показатели корректируются под факт исполнения, а изменения объемов финансирования в большинстве своем не влияют на их значение. Настораживает не масштаб неверных прогнозов министерств и ведомств, а то, что они скрыты за красивыми отчетами и недостоверной статистикой. А правительство на их основе принимает соответствующие управленческие решения", – резюмировала Наталья Годунова.

Позже в ходе обсуждения она добавила, что нерациональное расходование бюджетных средств все больше осуществляется через подрядчиков и поставщиков.

"Если четыре года назад мы считали, что завышение проектно-сметной документации составляет до 30%, и оценивали эту сумму порядка 1 трлн в год, то сейчас, пользуясь ростом цен на строительные материалы и разговорами о высокой инфляции, удорожание проектов стало эпидемией. Они исчисляются уже не 1 трлн тенге бюджетных средств.

А на эти средства мог быть закрыт вопрос по аварийным и трехсменным школам, который никак не удается решить. Или могли быть реконструированы ТЭЦ и тепловые сети, большинство из которых дышит на ладан", – подчеркнула глава Высшей аудиторской палаты.

Напомним, в январе премьер-министр Алихан Смаилов высказался о дефиците бюджета Казахстана и обслуживании госдолга. В этом году, по его словам, дефицит бюджета составит 2,7% к ВВП, или 3,2 трлн тенге. С учетом необходимости погашения ранее привлеченных займов потребность в заимствовании составит 5,7 трлн тенге.

Позже Ерулан Жамаубаев сообщил, что почти в 1,5 раза больше ожидаемого пополнилась казна Казахстана в январе.

В феврале премьер Смаилов, выступая с отчетом перед Токаевым о бюджете на 2023 год, сообщил, что расходы бюджета планируется уточнить на 2,2 трлн тенге за счет внутреннего перераспределения и увеличения поступлений бюджета.

Отметим, что Наталья Годунова была назначена на пост председателя Высшей аудиторской палаты РК в ноябре прошлого года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2023722-zhizn-v-dolg-godunova-ukazala-na-hronicheskiy-defitsit-byudzheta-kazahstana/