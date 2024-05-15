Дефицит бюджета Казахстана составил 3,1 трлн тенге

Депутаты мажилиса на пленарном заседании палаты приняли в работу отчеты правительства и Высшей аудиторской палаты об исполнении республиканского бюджета за 2023 год, передает NUR.KZ.

Депутат Татьяна Савельева представила краткую информацию по отчету.

"На рассмотрение парламента внесены отчеты правительства и Высшей аудиторской палаты об исполнении республиканского бюджета за 2023 год. В 2023 году реальный рост ВВП составил 5,1%, что на 1,1 процентный пункт выше одобренного в рамках прогноза социально-экономического развития страны", - сказала она.

По словам Савельевой, объем налоговых поступлений в республиканский бюджет составил 12,9 трлн тенге при плане 14,3 трлн, то есть меньше на 1,4 трлн тенге.

"Исполнение по расходам 99,6% к плану. Не исполнено 99,6 млрд тенге, в том числе по трансфертам регионам - 39,4 млрд.

Сумма неосвоения с учетом сложившейся экономии и нераспределенной суммы резерва правительства по республиканским бюджетным программам составила 73,3 млрд тенге.

Дефицит бюджета сложился в сумме 3,1 трлн тенге, или 2,6% к ВВП", - проинформировала Савельева.

Комитет мажилиса готов подготовить заключение по отчетам до 26 июня.

На сайте Ekonomist.kz указано, что дефицит государственного бюджета возникает, когда запланированные расходы превышают запланированные доходы государства.

При дефиците бюджета государство вынуждено искать дополнительные средства для финансирования расходов. Наиболее популярными средствами покрытия дефицита госбюджета является привлечение заемных средств, как внутри страны, так и за рубежом. Так формируется государственный долг.

Отметим, в июне прошлого года тогда еще глава Высшей аудиторской палаты РК Наталья Годунова раскритиковала действия кабмина в части исполнения республиканского бюджета, указав на его хронический дефицит.

Позже Минфин представил проект закона "О республиканском бюджете на 2024-2026 годы". В документе было указано, сколько средств хотят взять из Нацфонда в 2024 году.

Напомним, в октябре мы рассказывали, на какие регионы тратится больше всего бюджетных денег в Казахстане.