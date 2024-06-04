Поступления в бюджет Казахстана находятся на критическом уровне, сообщают аналитики

Пополнение республиканского бюджета осуществляется за счет налогов. Однако их объемы оказались на критически низком уровне, что грозит дефицитом средств и ростом изъятий из Нацфонда, сообщает NUR.KZ.

КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ Министерство финансов РК сообщает, что на 1 мая доходы республиканского бюджета составили 5,6 трлн тенге, а налоговые поступления - 3,2 трлн тенге. Однако исполнение бюджета снизилось до 78,2%, что вызывает тревогу у аналитиков.

За январь-апрель расходы бюджета достигли 95,1% от плана (6,9 трлн тенге), в то время как НДС и КПН поступления не дотягивают до запланированных уровней. Изъятия из Нацфонда уже составили 52,7% от запланированного на год.

Снижение налоговых поступлений может привести к сокращению госрасходов, росту госдолга и снижению социальных выплат, что может угрожать стабильности государства. Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки.

На 1 мая текущего года, согласно данным Министерства финансов РК, уровень совокупных доход республиканского бюджета составил 5,6 трлн тенге. Налоговые поступления достигли 3,2 трлн тенге.

При этом уровень исполнения бюджета снизился с 79,5% до запланированных 78,2%. Сократились и поступления за счет налогов: с 78,9% до 77,1%. А изъятия из Национального фонда составили 52,7% от запланированных объемов уже в апреле 2024 года.

Как отмечают аналитики Telegram-канала Tengenomika, такая ситуация является тревожным сигналом для правительства.

Расходы бюджета растут, а поступления падают

Как указывают аналитики, за январь-апрель текущего года объемы расходов республиканского бюджета уже достигли 95,1% от плановых, составив 6,9 трлн тенге.

"Кстати, обязательств в отчетном периоде было принято на 8,4 трлн тенге. Наконец, за январь-апрель РБ уже получил 2,15 трлн тенге трансфертов с Нацфонда Казахстана или 52,7% от запланированных трансфертов на текущий год", – отмечают аналитики.

Монеты и купюры. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Основными статьями налоговых поступлений являются налог на добавленную стоимость (НДС) и корпоративный подоходный налог (КПН). Они оказались меньше, чем было заложено в планах.

Так, сумма поступивших НДС составила 1,35 трлн тенге, что равно лишь 75,3% от плана на указанный период. А по КПН поступило 1,07 трлн тенге, или 72,4% от плана.

"Динамика налоговых поступлений республиканского бюджета на критичных уровнях. Катастрофичное снижение собираемости налогов является тревожным сигналом для правительства.

За первые четыре месяца по факту уже изъяли всю сумму гарантированных трансфертов в 2 трлн тенге", – указывается в источнике.

При этом изъятия из Нацфонда все еще сохраняются на высоких уровнях, что грозит его истощением.

Риски от снижения налоговых поступлений

Неисполнение планов по налоговым поступлениям в бюджет может привести к ряду серьезных последствий для государства.

Монеты. Иллюстративное фото: freepik.com/jcomp

Например, при слишком низких доходах бюджета наступают риски:

cокращения государственных расходов – может быть урезано финансирование различных программ и услуг, таких как образование, здравоохранение, социальное обеспечение и инфраструктура;

роста государственного долга – чтобы компенсировать дефицит бюджета, государство может быть вынуждено увеличивать заимствования. Это грозит ростом государственного долга и увеличением расходов на его обслуживание, что в будущем может привести к еще большим финансовым трудностям;

снижению социальных гарантий и пособий – недостаток средств в бюджете может привести к сокращению социальных выплат и пособий, что негативно скажется на наиболее уязвимых слоях населения, таких как пенсионеры, безработные и малоимущие.

Таким образом, неисполнение планов по налоговым поступлениям представляет серьезную угрозу для стабильности и развития государства, требуя от правительства принятия своевременных и эффективных мер для предотвращения возможных негативных последствий.

Ранее аналитики назвали критичной ситуацию с кредитами в Казахстане.