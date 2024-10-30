"Прогноз неутешителен": депутат заявил о "хронических" недополучениях в бюджет Казахстана

На заседании мажилиса депутат Павел Казанцев заявил, что прогноз по доходам на 2025 год в Казахстане неутешителен, а недополучения в бюджет становятся "хроническими", передает корреспондент NUR.KZ.

"Неисполнение доходной части республиканского бюджета хронически продолжается уже не первый год. Прогноз по доходам на 2025 год, к сожалению, тоже неутешителен. Прогноз ниже уровня текущего года почти на полтриллиона тенге. Акцентирую: это несмотря на усилия правительства по улучшению налогового администрирования и снижению уровня теневой экономики. Предпринимаемые меры по генерации новых источников пополнения бюджета не приносят ощутимых результатов", - заявил депутат Павел Казанцев.

Он добавил, что в документах по представленному сегодня в мажилисе проекту закона о бюджете на 2025-2027 годы нет глубокого анализа причин сложившейся ситуации, а также планов по ее преодолению.

"Скажите, пожалуйста, каким образом вы планируете обеспечить хотя бы запланированный уровень доходов в 2025 году? Уважаемый Мади Токешевич, просьба не отвечать, что вы будете усердно работать дни и ночи напролет. Пожалуйста, ответьте конкретно", - добавил депутат, обращаясь к главе Минфина.

Министр финансов Мади Такиев ответил, за счет каких источников будут "добирать" доходы.

"Несмотря на уменьшение прогнозов по доходам 2025 года, по сравнению с текущим годом на 3%, это 500 млрд тенге, в целом мы ожидаем увеличение на 3 трлн тенге. Теперь за счет таких источников мы будем добирать это.

Первое - за счет роста экономики, в том числе, за счет ТШО ("Тенгизшевройл" - прим. ред.). За счет проекта будущего расширения мы ожидаем 1,4 трлн тенге. 1,3 триллиона тенге мы ожидаем за счет улучшения налогового таможенного администрирования, в том числе за счет цифровизации.

Второе - мы с вами принимали обновленный закон о транспортном ценообразовании. В рамках него мы начинаем работу. Результат будет со следующего года. Кроме того, с 1 января 2025 года функции Комитета госдоходов были переданы функции валютного контроля. В этом направлении тоже есть резерв, по нему мы будем работать.

И законодательно, если вы помните, мы в текущем году сами рассмотрели ставки НДПИ на повышение по урану. Там мы ожидаем порядка 100 млн тенге. То есть, этими плюсами мы достигнем те показатели, которые у нас запланированы", - заявил глава Минфина.

На сайте Ekonomist.kz указано, что дефицит государственного бюджета возникает, когда запланированные расходы превышают запланированные доходы государства.

При дефиците бюджета государство вынуждено искать дополнительные средства для финансирования расходов. Наиболее популярными средствами покрытия дефицита госбюджета является привлечение заемных средств, как внутри страны, так и за рубежом. Так формируется государственный долг.

Напомним, в мае сообщалось, что дефицит бюджета Казахстана составил 3,1 трлн тенге.

Позже глава Высшей аудиторской палаты Смаилов заявил, что пик нагрузки на бюджет по обслуживанию займов за последние 10 лет придется на 2024-2025 годы, а аналитики заявили, что поступления в бюджет Казахстана находятся на критическом уровне.

В августе сообщалось, что налоговые поступления в бюджет страны оказались ниже планируемых, что приводит к дефициту бюджета. А его восполнение могут осуществить за счет Национального фонда.

В сентябре глава Минэкономики отвечал на вопрос журналистов о том, что в Казахстане собираются делать с "дырой" в бюджете, которая исчисляется триллионами тенге.

При этом еще в июне прошлого года тогда еще глава Высшей аудиторской палаты РК Наталья Годунова раскритиковала действия кабмина в части исполнения республиканского бюджета, указав на его хронический дефицит.

Позже Минфин представил проект закона "О республиканском бюджете на 2024-2026 годы". В документе было указано, сколько средств хотят взять из Нацфонда в 2024 году.