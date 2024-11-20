Top.Mail.Ru
Политика

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Должно ли государство контролировать благотворительные фонды в Казахстане, ответили в Минфине

Опубликовано:

Мужчина держит деньги в руках
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

В кулуарах мажилиса глава Минфина Мади Такиев ответил, считает ли он необходимым полный контроль государства над благотворительными фондами Казахстана, чтобы избежать хищений, передает корреспондент NUR.KZ.

Вопрос о контроле министру задали после резонансного дела блогера и главы фонда "Biz Birgemiz" Перизат Кайрат.

"Не только этот пример, когда направляют не туда средства. Но контроль за ними со стороны государства должен быть. Я не имею в виду через Минфин, через бюджет, просто имею в виду, что должен быть контроль", - заявил Мадиев.

Дело Перизат Кайрат

На днях стало известно, что учредителя благотворительного фонда подозревают в хищении 1,5 млрд тенге, собранных для пострадавших от паводков. В АФМ тогда заявили, что задержанная Перизат Кайрат основную часть пожертвований использовала для покупки предметов роскоши и недвижимости.

Также в ведомстве объяснили, почему благотворительный фонд решили проверить только сейчас, при том, что речь идет о возможном хищении средств, собранных во время паводков еще весной этого года.

После случившегося партия Amanat сделала заявление по фонду Biz Birgemiz. Также вскоре стало известно, что Перизат Кайрат сняли с должности президента федерации пара настольного тенниса.

Позже в АФМ сообщили, что выявлен еще один эпизод противоправной деятельности. На днях стало известно о том, что Кайрат арестовали на 2 месяца в рамках расследования.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2190086-dolzhno-li-gosudarstvo-kontrolirovat-blagotvoritelnye-fondy-v-kazahstane-otvetili-v-minfine/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie