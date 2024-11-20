Должно ли государство контролировать благотворительные фонды в Казахстане, ответили в Минфине

В кулуарах мажилиса глава Минфина Мади Такиев ответил, считает ли он необходимым полный контроль государства над благотворительными фондами Казахстана, чтобы избежать хищений, передает корреспондент NUR.KZ.

Вопрос о контроле министру задали после резонансного дела блогера и главы фонда "Biz Birgemiz" Перизат Кайрат.

"Не только этот пример, когда направляют не туда средства. Но контроль за ними со стороны государства должен быть. Я не имею в виду через Минфин, через бюджет, просто имею в виду, что должен быть контроль", - заявил Мадиев.

Дело Перизат Кайрат

На днях стало известно, что учредителя благотворительного фонда подозревают в хищении 1,5 млрд тенге, собранных для пострадавших от паводков. В АФМ тогда заявили, что задержанная Перизат Кайрат основную часть пожертвований использовала для покупки предметов роскоши и недвижимости.

Также в ведомстве объяснили, почему благотворительный фонд решили проверить только сейчас, при том, что речь идет о возможном хищении средств, собранных во время паводков еще весной этого года.

После случившегося партия Amanat сделала заявление по фонду Biz Birgemiz. Также вскоре стало известно, что Перизат Кайрат сняли с должности президента федерации пара настольного тенниса.

Позже в АФМ сообщили, что выявлен еще один эпизод противоправной деятельности. На днях стало известно о том, что Кайрат арестовали на 2 месяца в рамках расследования.