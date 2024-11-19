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Эзотерика

"Питание 1 ребенка не превышает 500 тенге": премьер Казахстана – о еде в школьных столовых

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Школьная столовая
Столовая. Иллюстративное фото: Ben Birchall/PA Images via Getty Images

На заседании правительства обсудили качество питания в казахстанских школьных столовых после выступления по этому вопросу президента на недавнем форуме, передает корреспондент NUR.KZ.

Премьер-министр Олжас Бектенов дал на заседании правительства следующие поручения:

  • Министерствам просвещения и здравоохранения с привлечением экспертов и ученых до конца года принять стандарт питания, включающий типовое перспективное меню, в том числе для школ без столовых.
  • На заседании подчеркнули, что с 2015 года школьное питание выведено из-под действия Закона "О государственных закупках". Министерствам просвещения и финансов поручили принять меры по автоматизации реестра недобросовестных поставщиков, установления административной ответственности всех участников этих закупок.
  • Стоимость питания на 1 ребенка, по словам Бектенова, не превышает в среднем 500 тенге. Акиматам регионов до конца года выделить средства на повышение стоимости питания с учетом уровня инфляции.

Как отметил глава Минпросвещения Гани Бейсембаев, совместно с Министерством здравоохранения разработан новый стандарт питания в организациях образования, который планируется ввести в Казахстане с 2025 года.

"В настоящее время Министерством прорабатывается вопрос введения административной ответственности должностных лиц за нарушение требований отбора поставщиков при закупках услуг школьного питания", - добавил Гани Бейсембаев.

Напомним, на первом Форуме работников сельского хозяйства, который прошел в конце прошлой недели, президент высказался о недавнем случае отравления школьников в столовой в Мангистауской области. Токаев отметил необходимость жесткого контроля за соблюдением санитарно-эпидемиологических норм.

"Но здесь проблема гораздо шире. Мы не можем кормить школьников дешевыми продуктами сомнительного качества. (...) Профильным структурам следует основательно заняться вопросом повышения качества продуктов, используемых в школьных столовых", - заявил Токаев.

Неделю назад глава Минздрава Казахстана Акмарал Альназарова сообщила о планах по разработке нового стандарта школьного питания. Она поставила цель - сделать так, чтобы каждый ребенок, независимо от региона, ежедневно получал сбалансированное количество белков, витаминов и всех необходимых питательных веществ.

Напомним, что ранее в Казахстане ввели бесплатное питание для учеников 1-4 классов. Помимо этого в 2022 году казахстанским школьникам разрешили приносить с собой еду из дома - арендаторов столовых обязали создать соответствующие условия. При этом до этого строгого запрета на домашнюю еду в столовых не было, но в разных школах существовали определенные ограничения, в том числе по санитарным соображениям.

В октябре прошлого года в Алматинской области произошел скандал из-за просроченных продуктов - ученикам младших классов, получающим бесплатное питание, раздали йогурты, просроченные на два года.

После главу Минпросвещения спросили о возможном пересмотре системы питания в школах Казахстана.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2189405-pitanie-1-rebenka-ne-prevyshaet-500-tenge-premer-kazahstana-dal-poruchenie-po-ede-v-shkolnyh-stolovyh/

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