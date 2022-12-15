Школьникам в Казахстане официально разрешат есть свою еду в столовых
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Министр просвещения РК Асхат Аймагамбетов подписал приказ, согласно которому арендаторы школьных столовых теперь будут обязаны создать условия для приема пищи, принесенной из дома. Текст приказа опубликован на сайте информационно-правовой системы "Адилет".
Министр Аймагамбетов подписал приказ о внесении изменений и дополнений в правила организации питания казахстанских школьников.
В числе прочего, в данные правила был внесен пункт 108-1, который гласит: "В организациях образования создаются обучающимся необходимые условия для приема пищи, принесенной с собой".
Таким образом, теперь учащиеся смогут официально приносить с собой обеды и перекусы из дома. Приказ министра просвещения вступит в силу уже 20 декабря.
При этом, как сообщает телеканал "Астана", ранее строгого запрета на домашнюю еду в столовых не было, но в разных школах существовали определенные ограничения, в том числе по санитарным соображениям.
Предприниматель, которая занимается организацией питания в одной из североказахстанских школ сообщила телеканалу, что детей со своей едой в столовую пускают – но не со всей. Под запретом – йогурты, выпечка с мясной и колбасной начинкой.
В среднем обеды здесь стоят около 500 тенге.
Добавим, что в сентябре Асхат Аймагамбетов в своем официальном Telegram-канале сообщал о завышенных ценах буфетной продукции в школьных столовых.
"Нередко буфетная продукция стоила в два раза дороже, чем в соседнем магазине. Нами была создана рабочая группа, состоящая из специалистов, которая разработала необходимые поправки.
Теперь, после заключения новых договоров на обеспечение питания с поставщиками услуг цены в школьных столовых, в том числе на буфетную продукцию, напитки и др., будут формироваться с учетом средних рыночных цен, а не произвольно по усмотрению поставщиков услуг.
При этом за основу будут взяты база данных на портале государственных закупок и сведения органов статистики. Это позволит предотвратить завышенное ценообразование в столовых", – заявил он.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2001697-shkolnikam-v-kazahstane-ofitsialno-razreshat-est-svoyu-edu-v-stolovyh/