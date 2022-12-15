Школьникам в Казахстане официально разрешат есть свою еду в столовых

Ребенок в столовой. Иллюстративное фото: Sebastian Gollnow / Picture Alliance / Getty Images

Министр просвещения РК Асхат Аймагамбетов подписал приказ, согласно которому арендаторы школьных столовых теперь будут обязаны создать условия для приема пищи, принесенной из дома. Текст приказа опубликован на сайте информационно-правовой системы "Адилет".

Министр Аймагамбетов подписал приказ о внесении изменений и дополнений в правила организации питания казахстанских школьников.

В числе прочего, в данные правила был внесен пункт 108-1, который гласит: "В организациях образования создаются обучающимся необходимые условия для приема пищи, принесенной с собой".

Таким образом, теперь учащиеся смогут официально приносить с собой обеды и перекусы из дома. Приказ министра просвещения вступит в силу уже 20 декабря.

При этом, как сообщает телеканал "Астана", ранее строгого запрета на домашнюю еду в столовых не было, но в разных школах существовали определенные ограничения, в том числе по санитарным соображениям.

Предприниматель, которая занимается организацией питания в одной из североказахстанских школ сообщила телеканалу, что детей со своей едой в столовую пускают – но не со всей. Под запретом – йогурты, выпечка с мясной и колбасной начинкой.

В среднем обеды здесь стоят около 500 тенге.

Добавим, что в сентябре Асхат Аймагамбетов в своем официальном Telegram-канале сообщал о завышенных ценах буфетной продукции в школьных столовых.

"Нередко буфетная продукция стоила в два раза дороже, чем в соседнем магазине. Нами была создана рабочая группа, состоящая из специалистов, которая разработала необходимые поправки.

Теперь, после заключения новых договоров на обеспечение питания с поставщиками услуг цены в школьных столовых, в том числе на буфетную продукцию, напитки и др., будут формироваться с учетом средних рыночных цен, а не произвольно по усмотрению поставщиков услуг.

При этом за основу будут взяты база данных на портале государственных закупок и сведения органов статистики. Это позволит предотвратить завышенное ценообразование в столовых", – заявил он.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2001697-shkolnikam-v-kazahstane-ofitsialno-razreshat-est-svoyu-edu-v-stolovyh/