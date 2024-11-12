Школьников Казахстана намерены кормить по-новому

Глава Минздрава Казахстана Акмарал Альназарова на своей странице в Facebook сообщила о планах по разработке нового стандарта школьного питания, передает NUR.KZ.

По ее словам, вместе с министром просвещения Гани Бейсембаевым и коллегами из профильного ведомства она обсудила вопросы школьного питания.

Министр подчеркнула, что по поручению президента уже два года все учащиеся 1-4 классов получают бесплатное питание - на это ежегодно выделяется более 175 млрд тенге.

"И сегодня важно сделать следующий шаг: разработать для всех школ страны новый стандарт, который станет гарантией качественного, сбалансированного и безопасного питания наших детей", - заявила глава Минздрава.

Она поставила цель - сделать так, чтобы каждый ребенок, независимо от региона, ежедневно получал сбалансированное количество белков, витаминов и всех необходимых питательных веществ.

Альназарова отметила, что питание - основа физического развития и формирования человеческого капитала на десятилетия вперед.

Напомним, что ранее в Казахстане ввели бесплатное питание для учеников 1-4 классов. Помимо этого в 2022 году казахстанским школьникам разрешили приносить с собой еду из дома - арендаторов столовых обязали создать соответствующие условия. При этом до этого строгого запрета на домашнюю еду в столовых не было, но в разных школах существовали определенные ограничения, в том числе по санитарным соображениям.

В октябре прошлого года в Алматинской области произошел скандал из-за просроченных продуктов - ученикам младших классов, получающим бесплатное питание, раздали йогурты, просроченные на два года.

После главу Минпросвещения спросили о возможном пересмотре системы питания в школах Казахстана.