Учеников начальных классов обеспечат бесплатным питанием в Алматы

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Ученики 1-4 классов получат бесплатное питание в алматинских школах, независимо от социального статуса. Об этом сообщила пресс-служба акимата города, передает корреспондент NUR.KZ.

В пресс-службе акимата сообщили, что аким города Ерболат Досаев встретился с многодетными материями и гражданскими активистами, а также представителями НПО, работающими с социально уязвимыми слоями населения.

Среди прочего обсуждался вопрос обеспечения школьников младших классов горячим питанием на бесплатной основе.

Такая мера будет введена для учеников, независимо от их социального статуса, и будет действовать с 1 сентября 2022 года.

"Для организации качественного питания детей Управлением образования проработан вопрос составления сбалансированного и разнообразного рациона. Вопрос финансирования будет рассмотрен маслихатом 4 марта в рамках уточнения местного бюджета", – заявил Ерболат Досаев.

Кроме того, обсуждался вопрос нехватки мест в школах и детсадах. Так, на сегодня дефицит составляет 19 611 мест в школах и 41 080 в детских садах. Ежегодный прирост до 15 тысяч и 8 тысяч детей соответственно связан с высокой рождаемостью и активной миграцией в Алматы.

"В Алматы существует острая нехватка свободных земель на возведение школ и детских садов, а темпы строительства позволяют закрывать только ежегодный прирост", – сообщил аким.

По его словам, в этом году дефицит будет снижен до 15 461 мест в школах и до 39 520 мест – в детских садах.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1959226-uchenikov-nachalnyh-klassov-obespechat-besplatnym-pitaniem-v-almaty/