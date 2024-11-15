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Токаев высказался об отравлении детей в Мангистау

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Дети в столовой
Дети в столовой. Иллюстративное фото: XiXinXing/Getty Images

На первом Форуме работников сельского хозяйства президент высказался о недавнем случае отравления школьников в столовой в Мангистауской области, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Как сообщается в официальном Telegram-канале Акорды, президент отметил, что большого внимания требует качество еды в школьных столовых.

"Недавний случай с отравлением детей в Мангистауской области справедливо вызвал резонанс в обществе. Нельзя допустить повторения подобных ситуаций. Естественно, нужен жесткий контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических норм. Но здесь проблема гораздо шире. Мы не можем кормить школьников дешевыми продуктами сомнительного качества. Следует стремиться к международным стандартам питания детей. Пища в столовых должна обеспечивать растущий организм всем необходимым - это оказывает прямое влияние на здоровье подрастающего поколения.

Профильным структурам следует основательно заняться вопросом повышения качества продуктов, используемых в школьных столовых. Для формирования культуры правильного и сбалансированного питания в школах агропромышленные предприятия должны выступить партнерами образовательных учреждений", - заявил Токаев.

Напомним, в сентябре в одной из школ Мангистауской области произошло массовое отравление детей. С жалобами обратились их родители. Как рассказал один из местных жителей, в школе №8 учащиеся 1-4 классов первой смены массово отравились в столовой.

Изначально в управлении здравоохранения региона пояснили, что с 6 сентября в скорую помощь обратились родители 21 ученика с болями в животе, повышением температуры тела. К обеду 7 сентября медицинская помощь понадобилась 58 детям.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ст. 304 ч. 1 УК РК (Нарушение санитарных правил или гигиенических нормативов, повлекшее по неосторожности массовое заболевание, заражение, облучение или отравление людей).

Позже стало известно, что под наблюдением врачей находятся 460 детей, из них 83 госпитализированы, а двое школьников оказались в реанимации.

Далее сообщалось, что у шести сотрудников столовой, где отравились более 400 школьников, выявили стафилококк. Санэпидконтролем были обнаружены и другие грубые нарушения, в совокупности ставшие причиной распространения кластерных бактериальных инфекционных заболеваний кишечника среди школьников.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2188101-my-ne-mozhem-kormit-shkolnikov-deshevymi-produktami-tokaev-ob-otravlenii-detey-v-mangistauskoy-oblasti/

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