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"Я понес наказание": аким Карагандинской области прокомментировал выговор от Токаева

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Аким Карагандинской области
Ермаганбет Булекпаев. Кадр из видео: СЦК

Аким Карагандинской области высказался об увольнении главы Сарани и полученном выговоре от президента Токаева из-за ненадлежащего контроля за ходом подготовки к отопительному сезону, передает NUR.KZ.

В ходе брифинга на площадке СЦК при президенте РК аким Карагандинской области подчеркнул, что как руководитель он несет персональную ответственность за подготовку к отопительному сезону. 

"Как руководитель региона я несу, конечно, персональную ответственность за подготовку отопительного сезона. С учетом того наказания мы мобилизовались. И до этого работа шла, мы еще дополнительно мобилизовались, и эту работу проводим каждый день. Конечно, разные ситуации бывают. Но даже если такие ситуации будут, мы будем оперативно это решать. У нас порядка 28 тыс. электрических сетей, более 2 тыс. тепловых сетей. Конечно, могут быть какие-то вопросы, но в целом мы прилагаем все усилия, чтоб не допустить таких сбоев", - заверил Ермаганбет Булекпаев.

Также аким Карагандинской области рассказал о том, как на настоящий момент обстоят дела с отоплением в Сарани.

"Строительство котельной полностью завершено. Она должна обеспечить полностью центральным отоплением город Сарань. Там четыре котла. При запуске были технические проблемы с насосным оборудованием. Выяснили это и исправили. На сегодняшний день первый и второй котел работают. А по третьему и четвертому котлу идут пуско-наладочные работы", - рассказал глава региона.

Он отметил, что сейчас центральная котельная отапливает 113 жилых домов в Сарани. Остальные дома, как и прежде, отапливаются локальными котельными.

"Мы эту работу продолжим и увеличим число подключений к центральной котельной. Мы будем переходить на центральную котельную в ближайшем будущем. Эта работа на моем личном контроле", - добавил Ермаганбет Булекпаев.

Глава региона ответил на вопрос о том, как допустили срыв начала отопительного сезона в Сарани, если проблему обсуждали еще летом и для области она не нова. 

"Котельную построили, она стоит. Когда котельную построили, проводятся холодные пусконаладочные работы, когда она "не горит". Когда ее проверяли в холодном режиме, вроде все нормально. Потом котельную запускаем. Делают это не летом, потому что нужен теплосъем, чтобы была определенная температура в котлах, чтобы была подача тепла около 80 градусов на выходе, город его снимал и возвращалось около 50 градусов на обратном потоке", - объяснил Ермаганбет Булекпаев.

Аким заверил, что такие работы не проводятся летом, а доступны только в межсезонье.

"Поэтому ее и запустили в октябре. Были проблемы, связанные с насосным оборудованием. Новые насосы не создавали нужных параметров давления. Пока выяснили, что в этот момент был сбой. Поэтому временно переключились на локальные котельные", - объяснил глава Карагандинской области.

Аким рассказал, что лично объезжал котельные, в том числе посетил центральную котельную. Также Ермаганбет Булекпаев прокомментировал недавнее увольнение акима Сарани и объяснил, почему сам не подал в отставку.

"Во-первых, бывший аким города непосредственно несет персональную ответственность. Были и на штабах, и на совещаниях постоянные доклады о том, что все нормально работает. Поэтому он понес такое наказание. Он это признал. Что касается меня, принято решение о выговоре. Я его принял. Я его не снимаю. Конечно, я несу тоже ответственность. Поэтому будем дальше работать", - ответил глава Карагандинской области.

Напомним, в начале октября сообщалось о начале отопительного сезона в городе Сарань в Карагандинской области. Аким города Еркин Баулыков сообщал, что все котельные зажжены, центральный теплоисточник запущен, идет прогрев системы.

Несмотря на это, тепло в дома жителей Сарани так и не пришло. Позже выяснилось, что из-за перебоев на новой ТЭЦ было принято решение вернуться к старому варианту обогрева города – на локальные котельные. Аким Сарани принес извинения жителям за доставленные неудобства и пообещал скорое восстановление теплоснабжения.

Премьер-министр Олжас Бектенов заявил, что ответственность за то, что жители Сарани остались без отопления, в первую очередь несет глава города, и поручил завершить все работы в кратчайшие сроки.

21 октября в Сарани завершили переподключение домов к резервной системе теплоснабжения. Все теплоисточники обеспечили топливом и рабочими.

А несколько дней назад стало известно, что Еркина Баулыкова сняли с должности акима Сарани за допущение срыва начала отопительного сезона.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев объявил выговор акиму Карагандинской области Ермаганбету Булекпаеву.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2183858-akim-karagandinskoy-oblasti-prokommentiroval-vygovor-ot-tokaeva/

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