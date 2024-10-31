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Почему в Казахстане не отказались от телефонного кода +7, ответил глава Минцифры

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Бывший вице-министр национальной экономики РК Жаслан Мадиев
Жаслан Мадиев. Фото: finance.kz

В кулуарах сената главу Минцифры спросили, почему Казахстан решил не переходить с кода +7, который совместно используется с Россией, на другой отдельный код, передает корреспондент NUR.KZ.

Сегодня Россия и Казахстан подписали соглашение о совместном использовании телефонного кода +7 во всемирной нумерации.

Почему Казахстан решил не уходить с кода +7, как это анонсировалось раньше, в кулуарах сената рассказал глава Минцифры Жаслан Мадиев.

"Насчет санкций (против России в мире – прим. авт.) – не о чем беспокоиться, никакие санкционные вопросы не имеют корреляцию (с кодом – прим. авт.).

То, что мы семерку делим – да, это так, но в рамках этой семерки у нас есть дополнительная нумерация, которая принадлежит только Казахстану. Это +77, +76, +75, и мы планируем сейчас договориться по дополнительному +70.

Поэтому это вопрос только для Казахстана. Как потребитель, как пользователь различных социальных платформ, приложений, банковских приложений, банковских счетов, я считаю, что было бы достаточно неудобно перебивать и в телефонной книге, и в приложениях, и везде новые номера. Я считаю, что граждане разделят эту позицию", - заявил министр.

Он добавил, что эксперты, с которыми Казахстан советовался по этому вопросу, также считают, что в идее смены телефонного кода для страны "нет ничего хорошего".

Изменение телефонного кода в Казахстане

В сентябре 2021 года в МЦРИАП сообщили о возможном переходе Казахстана на собственный национальный международный телефонный код. Стало известно, что вместо телефонного кода +7, который также закреплен за РФ, наша страна зарезервировала +997 в Бюро стандартизации электросвязи Международного союза электросвязи.

Позже в Министерстве сообщили, что если Казахстан перейдет на новый международный телефонный код, гражданам придется переписывать в телефонной книге все номера и заново проходить регистрацию в сервисах, привязанных к номеру телефона.

В октябре 2021 года вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Асхат Оразбек сообщил, что сменить телефонный код на +997 было его инициативой.

По словам вице-министра, резервирование нового кода для нашей страны – это "не чья-то вольность, а насущная необходимость", так как соглашение по предоставлению кода Казахстану подготовила Россия, и в случае каких-либо разногласий, договор может быть расторгнут в течение полугода.

В марте тогда еще глава МЦРИАП Багдат Мусин заявил, что во время своего визита в США предложил Международному союзу электросвязи (ITU) предоставить Казахстану код +77.

Однако в ноябре прошлого года в Минцифры пояснили, что в ходе проработки с операторами связи вопроса перехода на новый код было отмечено, что переход на новый код реализуем, но влечет ряд финансовых и технологических проблем. Поэтому эксперты повторно провели переговоры с Международным союзом электросвязи и приняли решение оставить без изменения код +7.

В июне новый министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жаслан Мадиев поделился своим мнением о смене номеров.

"Совместно с операторами связи консультации проводились, и было общее мнение, что с учетом финансово-экономической и технической целесообразности именно остаться на +7", – пояснил Мадиев.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2181326-pochemu-v-kazahstane-ne-otkazalis-ot-telefonnogo-koda-7-otvetil-glava-mincifry/

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