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Казахстан одобрил соглашение о совместном использовании с Россией телефонного кода +7

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Девушка держит мобильный телефон
Девушка с телефоном. Иллюстративное фото: pexels.com

Глава правительства РК подписал соглашение о совместном с Россией использовании нумерации 7-й зоны всемирной нумерации, передает NUR.KZ со ссылкой на документ.

Постановление опубликовано на портале ИПС "Әділет".

Согласно документу, Россия и Казахстан закрепляют за собой коды зон нумерации 7-й зоны всемирной нумерации (это телефонный код +7).

Ресурс нумерации из общего резерва закрепляется за каждой из сторон посредством заключения сторонами отдельного соглашения.

Уполномоченными органами по реализации соглашения, согласно документу, являются:

  • от казахстанской стороны – Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан;
  • от российской стороны – Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

В постановлении указано, что исключительно за Казахстаном будут закреплены коды от 000 до 099, от 600 до 699 и от 700 до 799.

Исключительно за Россией, согласно документу, будут закреплены следующие диапазоны кодов: 200 – 299, 300 – 399, 400 – 499, 500 – 599, 810 – 818, 820 – 821, 831, 833 – 836, 840 – 848, 850 – 851, 855 – 857, 860 – 863, 865 – 867, 869, 871 – 873, 877 – 880, 900 – 999.

В совместно использовании будут закреплены следующие диапазоны кодов: 100 – 199, 800 – 809 и 881 – 899.

Указано, что при совместном использовании диапазонов кодов нумерации стороны:

  • самостоятельно производят назначение кодов в совместно используемых диапазонах кодов нумерации в соответствии с законодательством своих государств;
  • используют нумерацию в указанных диапазонах кодов нумерации исключительно в сетях телефонной связи своих государств.

Изменение телефонного кода в Казахстане

В сентябре 2021 года в МЦРИАП сообщили о возможном переходе Казахстана на собственный национальный международный телефонный код. Стало известно, что вместо телефонного кода +7, который также закреплен за РФ, наша страна зарезервировала +997 в Бюро стандартизации электросвязи Международного союза электросвязи.

Позже в Министерстве сообщили, что если Казахстан перейдет на новый международный телефонный код, гражданам придется переписывать в телефонной книге все номера и заново проходить регистрацию в сервисах, привязанных к номеру телефона.

В октябре 2021 года вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Асхат Оразбек сообщил, что сменить телефонный код на +997 было его инициативой.

По словам вице-министра, резервирование нового кода для нашей страны – это "не чья-то вольность, а насущная необходимость", так как соглашение по предоставлению кода Казахстану подготовила Россия, и в случае каких-либо разногласий, договор может быть расторгнут в течение полугода.

В марте тогда еще глава МЦРИАП Багдат Мусин заявил, что во время своего визита в США предложил Международному союзу электросвязи (ITU) предоставить Казахстану код +77.

Однако в ноябре прошлого года в Минцифры пояснили, что в ходе проработки с операторами связи вопроса перехода на новый код было отмечено, что переход на новый код реализуем, но влечет ряд финансовых и технологических проблем. Поэтому эксперты повторно провели переговоры с Международным союзом электросвязи и приняли решение оставить без изменения код +7.

В июне новый министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жаслан Мадиев поделился своим мнением о смене номеров.

"Совместно с операторами связи консультации проводились, и было общее мнение, что с учетом финансово-экономической и технической целесообразности именно остаться на +7", – пояснил Мадиев.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2181005-kazahstan-odobril-proekt-soglasheniya-o-sovmestnom-ispolzovanii-s-rossiey-telefonnogo-koda-7/

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