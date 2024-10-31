Офис Telegram откроют в Астане, заявил глава Минцифры

Сегодня на заседании сената глава МЦРИАП Жаслан Мадиев заявил, что в настоящее время в Астане занимаются открытием офиса Telegram, передает корреспондент NUR.KZ.

"Мы налаживаем сотрудничество с мессенджерами. С такими компаниями, как Telegram, Meta. Сегодня по Telegram мы занимаемся открытием офиса, регистрируем офис на базе МФЦА, и в Astana Hub уже будет представлен офис Telegram.

Уже выделено конкретное лицо, которое отвечает за модерацию контента. Если есть нарушения нашего законодательства, призыв к насилию, сообщения, связанные с наркотрафиком, то компания Telegram сейчас довольно оперативно рассматривает наши просьбы и помогает с блокировкой и удалением данных каналов", - заявил глава Минцифры.

Также он добавил, что у министерства налажено сотрудничество с компанией Meta.

"Именно по Meta, по словам компании, с такими проблемами сейчас сталкиваются все страны (с мошенничеством в мессенджерах - прим. ред.). Они благодаря своей технологии на базе искусственного интеллекта удалили 1,2 млрд аккаунтов в WhatsApp. И это без обращений с жалобами самих пользователей.

Если получаете подозрительное сообщение, они рекомендуют нажимать на кнопку "пожаловаться на человека", тогда им становятся доступны переписки - последние 5 сообщений, где они могут проанализировать контент, и если они понимают, что была справедливая жалоба, то они удаляют этот аккаунт", - сообщил министр Жаслан Мадиев.

Напомним, в конце июня текущего года основатель Telegram Павел Дуров прибыл в Астану. Основателя мессенджера Telegram засняли на видео едущим на эскалаторе в Astana Hub.

Примерно в то же время стало известно, что в Международном финансовом центре Астана одобрили Toncoin для торговли на лицензированных AFSA платформах.

Глава Минцифры, комментируя приезд Дурова, рассказал, что бизнесмену понравилось в нашей стране. Позже сам Дуров поделился фотографиями и впечатлениями от своей поездки в Казахстан в соцсетях. В августе текущего года Жаслан Мадиев рассказал, что Павел Дуров повторно приезжал в Казахстан.

Также глава Минцифры рассказывал, будет ли у Казахстана своя соцсеть.