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Токаев принял участие в церемонии поднятия государственного флага в Астане (фото)

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Касым-Жомарт Токаев
Касым-Жомарт Токаев. Фото: akorda.kz

Касым-Жомарт Токаев принял участие в торжественной церемонии поднятия Государственного флага, приуроченной ко Дню Республики, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Начальник роты почетного караула отдал президенту рапорт. Затем был поднят государственный флаг и прозвучал государственный гимн.

В своем выступлении на торжественной церемонии, посвященной Дню Республики, Касым-Жомарт Токаев особо подчеркнул, что день принятия Декларации о государственном суверенитете Казахстана знаменует собой начало нашей священной Независимости.

Касым-Жомарт Токаев
Касым-Жомарт Токаев. Фото: akorda.kz

Торжественное мероприятие дало официальный старт празднованию Национального праздника – Дня Республики. Церемония поднятия Государственного флага пройдет во всех регионах Казахстана.

Ранее Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с национальным праздником - Днем республики.

Напомним, в Казахстане сегодня, 25 октября, отмечают национальный праздник День Республики. В этот день, ровно 34 года, назад приняли декларацию о суверенитете страны.

В этом году День Республики приходится на пятницу, поэтому отдыхать казахстанцы будут три дня подряд – 25, 26 и 27 октября. В эти дни по всей стране пройдут различные мероприятия. Так, в Алматы "Кок-Тобе" засияет праздничным освещением в честь Дня Республики. Также в честь праздника в городе пройдет шоу дронов.

А в Астане 25 октября в 21:00 на территории Триатлон парка (район пирса) запустят праздничный фейерверк.

Согласно закону "О праздниках в РК", национальные праздники – праздники, установленные в Республике Казахстан в ознаменование событий, имеющих особое историческое значение, оказавших существенное влияние на развитие казахстанской государственности. Празднование национальных праздников сопровождается проведением официальных мероприятий в центральных и местных государственных органах.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2178783-tokaev-prinyal-uchastie-v-ceremonii-podnyatiya-gosudarstvennogo-flaga-v-astane/

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