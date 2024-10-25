"Какой будет наша страна завтра, зависит от каждого из нас": Токаев обратился к казахстанцам

Президент Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с национальным праздником - Днем республики, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

"От всей души поздравляю вас с Днем Республики!

Этот величественный праздник – олицетворение суверенитета Казахстана, символ возрождения нашей многовековой государственности.

День Республики способствует укреплению общенациональной идентичности, объединяя всех граждан вокруг наших фундаментальных ценностей.

Благодаря сплоченности и солидарности мы преодолеваем самые сложные вызовы и претворяем в жизнь масштабные преобразования. Надежной опорой и главной движущей силой проводимых реформ выступают закон и порядок в обществе, трудолюбие и профессионализм граждан. Мы уверенно смотрим вперед и во благо будущих поколений шаг за шагом строим Справедливый Казахстан.

Какой будет наша страна завтра, зависит от каждого из нас! Уверен, все наши граждане глубоко осознают эту большую ответственность и внесут свой вклад в укрепление нашей государственности.

Желаю всем соотечественникам крепкого здоровья, благополучия и больших свершений!" - говорится в сообщении Акорды.

Напомним, в Казахстане сегодня, 25 октября, отмечают национальный праздник День Республики. В этот день, ровно 34 года, назад приняли декларацию о суверенитете страны.

В этом году День Республики приходится на пятницу, поэтому отдыхать казахстанцы будут три дня подряд – 25, 26 и 27 октября. В эти дни по всей стране пройдут различные мероприятия. Так, в Алматы "Кок-Тобе" засияет праздничным освещением в честь Дня Республики. Также в честь праздника в городе пройдет шоу дронов.

А в Астане 25 октября в 21:00 на территории Триатлон парка (район пирса) запустят праздничный фейерверк.

Согласно закону "О праздниках в РК", национальные праздники – праздники, установленные в Республике Казахстан в ознаменование событий, имеющих особое историческое значение, оказавших существенное влияние на развитие казахстанской государственности. Празднование национальных праздников сопровождается проведением официальных мероприятий в центральных и местных государственных органах.