Top.Mail.Ru
Политика

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

О возможной блокировке TikTok в Казахстане высказался глава Минцифры

Опубликовано:

Приложение TikTok на смартфне
TikTok.Иллюстративное фото: Jakub Porzycki / NurPhoto / Getty Images

В кулуарах мажилиса главу МЦРИАП Жаслана Мадиева попросили прокомментировать предложение одного из депутатов заблокировать TikTok в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

"У нас законом предусмотрена возможность по блокировке за соответствующим госорганом – это Минкультуры и информации. Это не говорит о том, что мы не хотим помогать бороться с неправомерным контентом, который идет в разрез законодательству. Мы в правительстве хотим помочь друг другу по борьбе с такой проблемой.

Что касается блокировки, то здесь такая ситуация: если платформа не нарушает закон, а за этим Министерство культуры и информации постоянно следит, и, если увидит, что есть контент, нарушающий закон, то есть установленный контакт в TikTok, который конкретно выделен под Казахстан, есть прямая и быстрая коммуникация для подачи заявления на блокировку контента либо удаление.

И интернет-платформы наискорейшим образом рассматривают, анализируют этот контент, то есть занимаются модерацией контента. В случае явного нарушения законодательства они идут навстречу. По блокировке всего TikTok в Казахстане на сегодня мне неизвестна какая-либо информация", – заявил Мадиев.

Стоит отметить, что вопрос с возможной блокировкой платформы поднимался в Казахстане не раз. Так, к примеру, в апреле министр культуры Аида Балаева говорила, что вопрос блокировки какой-либо соцсети в Казахстане будет зависеть от ряда факторов. Министерством, по ее словам, рассматривался вопрос касательно TikTok.

Позже представители платформы отреагировали на ее высказывание.

В мае стало известно, что несовершеннолетним в Казахстане хотят ограничить доступ к регистрации в ряде соцсетей и мессенджеров. Проект соответствующего плана был тогда опубликован на портале "Открытых НПА".

Совсем недавно, в начале октября, на заседании сената депутат Геннадий Шиповских поднял вопрос возможного ограничения TikTok в Казахстане. По его словам, отдельный контент в популярной среди детей и подростков соцсети может негативно влиять на поведение и привести к ложным идеалам и зависимости.

Депутат назвал соцсеть TikTok потенциально опасной, выдвинул ряд условий и предложил при их несоблюдении заблокировать платформу. Представители TikTok ответили на критику.

На днях глава Комитета по информбезопасности Минцифры Руслан Абдикаликов рассказал, в каком случае могут ограничить в Казахстане TikTok и любые другие соцсети.

Стоит также отметить, что вопрос с блокировкой TikTok поднимается не только в Казахстане. Ранее сообщалось, что TikTok предлагалось заблокировать в России. А в Кыргызстане уже ограничили доступ к TikTok.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2175594-o-vozmozhnoy-blokirovke-tiktok-v-kazahstane-vyskazalsya-glava-mincifry/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie