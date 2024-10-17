О возможной блокировке TikTok в Казахстане высказался глава Минцифры

В кулуарах мажилиса главу МЦРИАП Жаслана Мадиева попросили прокомментировать предложение одного из депутатов заблокировать TikTok в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

"У нас законом предусмотрена возможность по блокировке за соответствующим госорганом – это Минкультуры и информации. Это не говорит о том, что мы не хотим помогать бороться с неправомерным контентом, который идет в разрез законодательству. Мы в правительстве хотим помочь друг другу по борьбе с такой проблемой.

Что касается блокировки, то здесь такая ситуация: если платформа не нарушает закон, а за этим Министерство культуры и информации постоянно следит, и, если увидит, что есть контент, нарушающий закон, то есть установленный контакт в TikTok, который конкретно выделен под Казахстан, есть прямая и быстрая коммуникация для подачи заявления на блокировку контента либо удаление.

И интернет-платформы наискорейшим образом рассматривают, анализируют этот контент, то есть занимаются модерацией контента. В случае явного нарушения законодательства они идут навстречу. По блокировке всего TikTok в Казахстане на сегодня мне неизвестна какая-либо информация", – заявил Мадиев.

Стоит отметить, что вопрос с возможной блокировкой платформы поднимался в Казахстане не раз. Так, к примеру, в апреле министр культуры Аида Балаева говорила, что вопрос блокировки какой-либо соцсети в Казахстане будет зависеть от ряда факторов. Министерством, по ее словам, рассматривался вопрос касательно TikTok.

Позже представители платформы отреагировали на ее высказывание.

В мае стало известно, что несовершеннолетним в Казахстане хотят ограничить доступ к регистрации в ряде соцсетей и мессенджеров. Проект соответствующего плана был тогда опубликован на портале "Открытых НПА".

Совсем недавно, в начале октября, на заседании сената депутат Геннадий Шиповских поднял вопрос возможного ограничения TikTok в Казахстане. По его словам, отдельный контент в популярной среди детей и подростков соцсети может негативно влиять на поведение и привести к ложным идеалам и зависимости.

Депутат назвал соцсеть TikTok потенциально опасной, выдвинул ряд условий и предложил при их несоблюдении заблокировать платформу. Представители TikTok ответили на критику.

На днях глава Комитета по информбезопасности Минцифры Руслан Абдикаликов рассказал, в каком случае могут ограничить в Казахстане TikTok и любые другие соцсети.

Стоит также отметить, что вопрос с блокировкой TikTok поднимается не только в Казахстане. Ранее сообщалось, что TikTok предлагалось заблокировать в России. А в Кыргызстане уже ограничили доступ к TikTok.