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Казахстанцы смогут влиять на зарплату госслужащих

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Мужчина стоит спиной
Мужчина в костюме. Иллюстративное фото: Saklakova / Getty Images

До 2029 года работа всех государственных органов будет полностью оцифрована, а у чиновников с низким рейтингом снизится размер заработной платы, передает NUR.KZ.

Как сообщает пресс-служба центра исследований анализа и оценки эффективности при Высшей аудиторской палате, в центре поддержки цифрового правительства состоялся круглый стол на тему "Научно-методологическое обоснование процессов развития государственной службы Республики Казахстан".

Основной темой стало представление новой модели государственной службы, которая фокусируется на "создании мобильной, эффективно реагирующей на запросы общества системы госуправления".

В модели предполагается полная цифровизация государственных процессов для их прозрачности и возможности более тесного взаимодействия с гражданами. Упомянуто, что у чиновников с низким рейтингом снизится размер заработной платы.

"Важным аспектом обсуждения стало изучение международного опыта реформ государственной службы. Модели управления из таких стран, как Великобритания, Сингапур и США, служат примером для внедрения в Казахстане лучших практик", - сообщил руководитель научных проектов центра исследований анализа и оценки эффективности при Высшей аудиторской палате РК Бауыржана Бокаев.

В ходе обсуждения подчеркивалась важность повышения профессиональных компетенций госслужащих. Участники обсудили внедрение стандартов оценки знаний и умений, а также создание образовательных программ для государственных служащих.

Участники круглого стола также обсудили роль социального контроля и необходимость более активного участия гражданского общества в мониторинге работы госорганов.

По итогам круглого стола были выработаны конкретные рекомендации по дальнейшей трансформации государственной службы.

Напомним, весной в Минфине озвучили расходы на зарплаты всех госслужащих в Казахстане. Сообщалось, что госбюджет тратит 1 трлн 32 тысячи тенге в год на зарплату всех госслужащих. В августе в АГДС сообщили, что на сегодня фактическая численность госслужащих в стране составляет порядка 83 тыс. человек.

Ранее в феврале министр финансов РК Мади Такиев рассказал о зарплате на посту главы ведомства. "Чуть больше миллиона-полутора буду получать с учетом моего опыта", – сказал глава Минфина.

А в июне 2022 года прежний министр финансов Ерулан Жамаубаев говорил, что размер его заработной платы составляет 1,5 млн тенге. В ноябре того же года он рассказывал, что зарплаты казахстанских министров могут доходить до 1,7 млн тенге – все зависит от стажа и квалификации.

Добавим, в августе 2023 года в Казахстане была запущена петиция с требованием снизить зарплаты чиновникам. Петиция появилась после слов вице-министра труда и социальной защиты Олжаса Ордабаева, который заявил, что существовать на доход в 85 тысяч тенге вполне возможно.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2174727-kazahstancy-smogut-vliyat-na-zarplatu-gossluzhashchih/

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