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Расходы на зарплаты всех госслужащих в Казахстане озвучил Минфин

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Кресла стоят в кабинете
Кабинет. Иллюстративное фото: hxdbzxy/Getty Images

На заседании правительства главу Минфина спросили о тратах на содержание госаппарата в стране и о том, не слишком ли большое количество чиновников работает в нем, передает корреспондент NUR.KZ.

Министр финансов Мади Такиев заявил, что количество чиновников в Казахстане за последние годы не менялось, а кажущееся увеличение министерств - это те ведомства, которые ранее наоборот объединили.

"В 2014 году у нас было как раз 21 министерство - мы их соединили и превратили в 14 министерств, в том числе комитеты.

Вы сами знаете, какие получились большие министерства. Любое министерство взять - штат составлял 50 тысяч человек. И это повлияло на работу, скорость принятия решений. Поэтому было принято решение снова разделить их, но при этом штат не добавлялся - количество то же самое осталось", - заявил Такиев.

Вице-министр нацэкономики Бауыржан Омарбеков, между тем, добавил, что в 2022 году число госслужащих в Казахстане посчитали приемлемым.

"В 2022 году мы оптимизацию штатной численности провели - на 15% были сокращения. Предполагалось, что в 2022 году будет сокращение еще на 10%. Но, если вы помните, глава государства отметил, что на тот момент численность госслужащих была оптимальная, поэтому решение о 10%-ном сокращении штатной численности приостановили", - добавил Омарбеков.

Главу Минфина также спросили, сколько в год уходит на содержание госаппарата.

"Я могу сказать по заработной плате всего госаппарата: 1 трлн 32 тысячи тенге в год - вся заработная плата всех госслужащих", - ответил Такиев.

В начале года в Комитете госдоходов сообщили о том, что вся информация о доходах и имуществе высокопоставленных чиновников появится в открытом доступе со следующего года.

Токаев, выступая на форуме Президентского молодежного кадрового резерва в феврале, призвал поощрять госслужащих. Речь шла о тех, которые работают по 12 часов в день.

Между тем, еще в августе прошлого года в Казахстане была запущена петиция с требованием снизить зарплаты чиновникам. Петиция появилась после слов вице-министра труда и социальной защиты Олжаса Ордабаева, который заявил, что существовать на доход в 85 тысяч тенге вполне возможно.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2070711-skolko-uhodit-na-zarplaty-vseh-gossluzhaschih-v-kazahstane-rasskazali-v-minfine/

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