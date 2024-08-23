Сколько госслужащих работает в Казахстане, рассказали в АДГС

Заместитель председателя Агентства РК по делам госслужбы Салауат Муксимов на брифинге в СЦК назвал штатную численность госслужащих в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты поинтересовались количественным составом казахстанского госаппарата.

"На сегодня фактическая численность госслужащих составляет порядка 83 тыс. человек", - сказал Салауат Муксимов.

Однако он не стал говорить, сколько именно средств идет на их содержание.

"Это не компетенция агентства. Этот вопрос можно адресовать уполномоченным органам в области финансов и экономики", - добавил спикер.

Ранее в Минфине озвучили расходы на зарплаты всех госслужащих в Казахстане. Сообщалось, что госбюджет тратит 1 трлн 32 тысячи тенге в год на зарплату всех госслужащих.

Напомним, выступая на форуме Президентского молодежного кадрового резерва в феврале, Касым-Жомарт Токаев отметил, что госслужащие, работающие по 12 часов, должны быть поощрены. Президент также добавил, что на государственной службе сейчас ощущается определенный дефицит сильных отраслевых специалистов.

Тогда же Токаев высказался о женщинах на госслужбе и заявил, что они ведут себя более ответственно и менее подвержены коррупционным проявлениям и действиям.

Он также призвал активнее использовать искусственный интеллект в госслужбе.

Напомним, ранее в Агентстве по делам госслужбы рассказали о мерах, принятых для сохранения "баланса между семьей и карьерой" у казахстанских госслужащих.