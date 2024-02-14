Министр Такиев рассказал о своей зарплате на новой должности

Новый министр финансов РК Мади Такиев сегодня в кулуарах мажилиса рассказал, сколько будет зарабатывать в качестве главы ведомства, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты отметили, что вчера в правительстве Мади Такиев обещал быть открытым и не скрывать никаких цифр. В связи с этим они поинтересовались, сколько он будет зарабатывать в качестве министра финансов.

"С заработной платой я ознакомился. У нас единая сетка для всех госслужащих, поэтому я буду получать по этой сетке. Предопределяя ваш вопрос, чуть больше миллиона-полутора буду получать с учетом моего опыта", – сказал глава Минфина.

Напомним, в июне 2022 года прежний министр финансов Ерулан Жамаубаев говорил, что размер его заработной платы составляет 1,5 млн тенге.

В ноябре того же года он рассказывал, что зарплаты казахстанских министров могут доходить до 1,7 млн тенге – все зависит от стажа и квалификации.

"Все зависит от стажа и квалификации. Я думаю, что 500-600 тысяч тенге минимально, максимально – все зависит от стажа и доходит до 1,5-1,7 млн тенге", – говорил экс-министр.

Также в сентябре прошлого года Жамаубаев объяснял, нужно ли повышать зарплаты министрам до конкурентного уровня.

"Если мы будем повышать госслужащим, то и по экономике тоже должны повышать, то есть работать на то, чтобы у граждан других работников также адекватно повышалась заработная плата", – подчеркивал он.

Мади Такиев занял пост министра финансов Казахстана на прошлой неделе после отставки правительства. Вчера новый министр принес присягу.

До этой должности Такиев работал в Налоговом комитете, департаментах госдоходов и Администрации президента. С 2019 по 2020 год занимал пост вице-министра национальной экономики.

Также до сегодняшнего дня он являлся депутатов мажилиса РК.