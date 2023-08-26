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Снизить зарплаты чиновникам до 85 тыс. тенге потребовали казахстанцы

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Банкноты и монеты
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В Казахстане запустили петицию с требованием снизить зарплаты чиновникам. Электронный документ уже подписали более 17 тысяч человек, передает сайт телеканала КТК.

Петиция появилась после слов вице-министра труда и социальной защиты Олжаса Ордабаева, который на днях заявил, что существовать на доход в 85 тысяч тенге можно.

"На 85 тысяч тенге, конечно, можно прожить, но заработная плата в каждой области должна расти. Опираясь на эту методику, мы сейчас проводим работы", говорил ранее Ордабаев.

После этих высказываний казахстанцы создали петицию с названием "за снижение заработной платы всем чиновникам до 85 тысяч тенге". Электронный документ уже подписали более 17 тысяч человек, из которых против – меньше ста человек.

В требовании говорится, что, вместо того чтобы платить акимам, министрам и депутатам высокие зарплаты, лучше стоит повысить пособия, профинансировать льготную ипотеку и автокредитование, направить средства на ремонт дорог и инфраструктуры, открыть бесплатные столовые для бездомных.

Ранее глава Минфина Ерулан Жамаубаев на фоне слов Олжаса Ордабаева, ответил на вопрос журналистов, можно ли прожить в Казахстане с зарплатой в 85 тысяч тенге.

"Это тяжело (прожить – прим. ред.). Я не могу комментировать. Я еще раз говорю: если будет такая возможность, мы готовы поддержать повышение расходов. Но это вопрос не столько зарплат, мы сейчас должны бороться с уровнем инфляции", – заявил на днях Жамаубаев.

Отметим, что рассуждения о заработке в 85 тысяч тенге начались после предложения депутатов поднять минимальную зарплату для библиотекарей в Казахстане – их минимальная зарплата составляет 85 тысяч, а максимальная – 125 тысяч тенге.

При этом, как ранее мы писали, согласно первым данным по второму кварталу 2023 года, среднемесячная номинальная заработная плата за этот период по Казахстану составила 365 502 тенге. В разрезе по регионам наибольший размер среднемесячной номинальной заработной платы зафиксировали в:

  1. Атырауской области – 573 355 тенге;
  2. Мангистауской области – 531 208 тенге;
  3. области Ұлытау – 474 421 тенге.

А наименьший – в Северо-Казахстанской области (273 814 тенге), области Жетісу (274 205 тенге) и Шымкенте (290 858 тенге).

При этом на сайте "Электронного правительства" говорится, что:

  • минимальный размер заработной платы в Казахстане (МЗП) равен 70 тыс. тенге;
  • минимальный размер государственной базовой пенсионной выплаты – 24 341 тенге;
  • минимальный размер пенсии – 53 076 тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2034092-snizit-zarplaty-chinovnikam-do-85-tys-tenge-potrebovali-kazahstantsy/

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