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Слухи о начале строительства АЭС в Алматинской области прокомментировали в акимате

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Фото "строительства" АЭС в поселке Улькен
Территория. Фото: instagram.com/zhambyl_audany

Власти опровергли распространившуюся в социальных сетях информацию о начале строительства атомной электростанции в селе Улкен Алматинской области, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат Жамбылского района.

Как говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице акимата в Instagram, видеоматериал, в котором с помощью онлайн-сервиса, предположительно, Google Maps, демонстрируются объекты, ошибочно принятые за АЭС, не соответствует действительности.

Указанные объекты относятся к инфраструктуре, созданной в рамках проекта строительства Балхашской ТЭС в 2011 году. Проект предусматривал строительство теплоэлектростанции на угле, и тогда было начато возведение сопутствующей инфраструктуры, включая жилой поселок для рабочих.

В 2014 году строительство Балхашской ТЭС было приостановлено из-за прекращения финансирования.

"Для внесения корректировок в картографические данные онлайн-сервиса и предотвращения дальнейшего распространения недостоверной информации направлено обращение в Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан (МЦРИАП)", - сообщили в акимате Жамбылского района.

Строительство АЭС в Казахстане

В 2019 году стало известно, что в Алматинской области намерены построить казахстанскую АЭС. Более точной локацией указывался поселок Улкен. В конце 2021 года глава Минэнерго Алмасадам Саткалиев подтвердил, что атомную станцию могут разместить именно в этом поселке.

В июне 2022 года в Минэнерго рассказали, что для первой АЭС в Казахстане был составлен шорт-лист из четырех поставщиков после рассмотрения их технологий. При этом Саткалиев заявил, что станцию строить не будут, если казахстанцы не поддержат идею.

В октябре 2023 года в Минэнерго поделились, что могут построить помимо АЭС в Казахстане. Один из рассматриваемых вариантов - малый модульный реактор, который предлагают американские специалисты.

В ноябре того же года глава Минэнерго рассказал, когда выберут компанию, которая построит АЭС в Казахстане. А в декабре стала известна примерная сумма, которую планируют потратить на строительство первой в Казахстане АЭС.

В январе этого года вице-министр энергетики Сунгат Есимханов ответил на опасения казахстанцев о том, что проект АЭС может повторить участь проекта LRT.

В июне глава государства озвучил, что референдум по строительству АЭС в Казахстане состоится этой осенью. Позднее стало известно, что референдум пройдет 6 октября.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2167609-sluhi-o-nachale-stroitelstva-aes-v-almatinskoy-oblasti-prokommentirovali-v-akimate/

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