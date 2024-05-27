Назначен заместитель акима нового города в Казахстане

Ренат Кенеев, родившийся в 1984 году в Алматинской области, назначен заместителем акима нового города Алатау, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат региона.

Как сообщается на официальной странице акимата Алматинской области в Instagram, Ренат Кенеев имеет два высших образования. В 2006 году он окончил КазНПУ имени Абая по специальности "финансист", а в 2011 году - Университет имени Кунаева по специальности "юриспруденция".

Свою трудовую деятельность начал в банковской сфере в 2007 году. С 2017 года он перешел на государственную службу, работая в правительстве РК и Министерстве национальной экономики.

Также он занимал должность акима сельского округа, был заместителем акима Ауэзовского района Алматы и главным инспектором отдела протокола и внешних связей.

"Желаем Ренату Кенееву успехов на новой должности и уверены, что его опыт и профессионализм принесут городу Алатау много позитивных изменений", - отметили в акимате Алматинской области.

Напомним, в ноябре прошлого года стало известно, что село Жетыген в Алматинской области может стать городом областного значения и получить новое название - Алатау.

В январе этого года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ об изменениях в административно-территориальном устройстве Алматинской области. В результате чего село Жетыген Илийского района было отнесено к категории города областного значения и переименовано в город Алатау.

10 мая на должность акима нового города был назначен Аркен Утенов. Ранее он занимал пост заместителя председателя Агентства по стратегическому планированию и реформам РК.