Село Жетыген сделают городом областного значения и сменят название
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Скоро село Жетыген в Алматинской области может стать городом областного значения и получить новое название. Проект соответствующего указа появился на портале "Открытые НПА", передает NUR.KZ.
Сегодня, 15 ноября, на сайте выложили проект указа президента "Об изменениях в административно-территориальном устройстве Алматинской области".
Авторы предложили отнести село Жетыген Илийского района Алматинской области к категории города областного значения.
А также присвоить новому образованному городу в Алматинской области наименование "Алатау".
Обсуждение документа завершится 29 ноября.
Напомним, что летом 2021 года село Косшы в Акмолинской области стало городом областного значения.
Отметим, что вопрос о присвоении Косшы статуса города областного значения поднимался еще в феврале 2020 года.
А в апреле 2021 года на портале "Открытые НПА" так же появился проект указа президента касательно присвоения статуса города областного значения селу Косшы.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2045929-selo-zhetygen-sdelayut-gorodom-oblastnogo-znacheniya-i-smenyat-nazvanie/