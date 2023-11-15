Село Жетыген сделают городом областного значения и сменят название

Скоро село Жетыген в Алматинской области может стать городом областного значения и получить новое название. Проект соответствующего указа появился на портале "Открытые НПА", передает NUR.KZ.

Сегодня, 15 ноября, на сайте выложили проект указа президента "Об изменениях в административно-территориальном устройстве Алматинской области".

Авторы предложили отнести село Жетыген Илийского района Алматинской области к категории города областного значения.

А также присвоить новому образованному городу в Алматинской области наименование "Алатау".

Обсуждение документа завершится 29 ноября.

Напомним, что летом 2021 года село Косшы в Акмолинской области стало городом областного значения.

Отметим, что вопрос о присвоении Косшы статуса города областного значения поднимался еще в феврале 2020 года.

А в апреле 2021 года на портале "Открытые НПА" так же появился проект указа президента касательно присвоения статуса города областного значения селу Косшы.