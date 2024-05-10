Аркен Утенов назначен акимом нового города в Казахстане

На должность акима нового города Алатау назначен Аркен Утенов. Ранее он занимал пост заместителя председателя Агентства по стратегическому планированию и реформам РК, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат Алматинской области.

По данным Telegram-канала ведомства, Аркен Утенов родился 15 ноября 1983 года в Алматы.

Образование включает Казахский национальный университет им. Аль-Фараби (2006) и Университет Карнеги Меллона (выпускник программы "Болашак", 2010). Он - специалист по международным отношениям, экономист и магистр наук в области государственной политики.

Также Аркен Утенов является членом Президентского молодежного кадрового резерва.

Имеет опыт работы в банковском секторе страны, занимал различные должности в государственных учреждениях, включая Администрацию президента РК, Министерство финансов РК, Министерство иностранных дел РК.

Напомним, в ноябре прошлого года стало известно, что село Жетыген в Алматинской области может стать городом областного значения и получить новое название - Алатау.

В январе этого года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ об изменениях в административно-территориальном устройстве Алматинской области. В результате чего село Жетыген Илийского района было отнесено к категории города областного значения и переименовано в город Алатау.

В акимате региона показали, как будет выглядеть новый город, который включит в себя несколько зон.