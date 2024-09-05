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Всемирные игры кочевников в Казахстане: на что будет потрачено 5,7 млрд тенге

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Наездники в степи
Наездники. Иллюстративное фото: Natthawat/Getty Images

Заместитель руководителя Дирекции по подготовке и проведению V Всемирных игр кочевников сегодня на брифинге в СЦК рассказал, на что будет потрачено 5,7 млрд тенге, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты поинтересовались, на что будут потрачены 5,7 млрд тенге бюджета игр.

"Мы говорили, что 2 430 участников к нам пребудут. Мы проводим пятые игры. Есть свои сложившиеся традиции. Наша сборная ранее также принимала участие во всех этих играх, в четвертых играх, например, в Турции, и по сложившейся традиции принимающая сторона брала на себя все расходы пребывающих гостей. Приблизительно на одного гостя будет потрачено 1,8 млн тенге на проживание, питание и транспортировку", - заявил спикер.

Напомним, что Всемирные игры кочевников состоятся в Астане с 8 по 14 сентября. Как сообщалось ранее, ожидается прибытие большого количества спортсменов-участников. В Комитете административной полиции рассказывали, стоит ли ожидать заторов на дорогах.

При этом школьники и студенты будут учиться в штатном режиме.

На днях президент Касым-Жомарт Токаев провел совещание по подготовке к V Всемирным играм кочевников. Были рассмотрены вопросы готовности национальной сборной, а также спортивных комплексов, гостиниц и культурных объектов. Заслушаны отчеты о функционировании общественного транспорта, обеспечении безопасности и поддержании чистоты в дни состязаний.

Кроме того, несколько автобусных маршрутов в Астане поменяют схему движения, а проезд на автомобилях к местам проведения будет запрещен. Также вчера МВД перешло на усиленный вариант несения службы по всей стране.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2157712-vsemirnye-igry-kochevnikov-skolko-kazahstan-potratit-na-odnogo-sportsmena/

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