"Нет, не жду": аким ЗКО о возможности своей отставки из-за паводков
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Аким Западно-Казахстанской области Нариман Турегалиев в кулуарах кабмина сегодня ответил на вопрос о возможности своей отставки из-за последствия паводка в регионе, передает корреспондент NUR.KZ.
Журналисты задали Турегалиеву вопрос, возможна ли его отставка в ближайшее время. В ответ глава области сказал, что это решение принимает президент.
"Нет, не жду. На сегодня последствия паводков в нашем регионе устранены. 775 домов мы уже сдали. Качество хорошее. Я не допустил. Это природное явление, это климатические условия, не от меня зависит", - говорит глава региона.
Напомним, в июне президент Касым-Жомарт Токаев торжественно наградил в Акорде граждан, активно участвовавших в противопаводковых мероприятиях. Глава государства напомнил, что стихийное бедствие этого года стало одним из самых разрушительных в истории нашей страны. В 10 регионах Казахстана было введено чрезвычайное положение. По всей стране было повреждено более 19 тысяч жилых домов.
Позже зампремьера Канат Бозумбаев ответил на критику пострадавших от паводков казахстанцев о том, что им в качестве компенсации ущерба якобы покупают самое дешевое. Он заявил, что это неправда.
В июле правительство выделило дополнительные 22,7 млрд тенге на восстановление инфраструктуры после паводков.
Добавим также, что в апреле в Западно-Казахстанской области затопленными оказались более 13 тыс. дачных домов. Ближе к концу месяца пик паводка был пройден.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2155914-net-ne-zhdu-akim-zko-o-vozmozhnosti-svoey-otstavki-iz-za-pavodkov/