Top.Mail.Ru
Политика

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Нет, не жду": аким ЗКО о возможности своей отставки из-за паводков

Опубликовано:

Нариман Турегалиев
Нариман Турегалиев. Фото: акимат ЗКО

Аким Западно-Казахстанской области Нариман Турегалиев в кулуарах кабмина сегодня ответил на вопрос о возможности своей отставки из-за последствия паводка в регионе, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты задали Турегалиеву вопрос, возможна ли его отставка в ближайшее время. В ответ глава области сказал, что это решение принимает президент.

"Нет, не жду. На сегодня последствия паводков в нашем регионе устранены. 775 домов мы уже сдали. Качество хорошее. Я не допустил. Это природное явление, это климатические условия, не от меня зависит", - говорит глава региона.

Напомним, в июне президент Касым-Жомарт Токаев торжественно наградил в Акорде граждан, активно участвовавших в противопаводковых мероприятиях. Глава государства напомнил, что стихийное бедствие этого года стало одним из самых разрушительных в истории нашей страны. В 10 регионах Казахстана было введено чрезвычайное положение. По всей стране было повреждено более 19 тысяч жилых домов.

Позже зампремьера Канат Бозумбаев ответил на критику пострадавших от паводков казахстанцев о том, что им в качестве компенсации ущерба якобы покупают самое дешевое. Он заявил, что это неправда.

В июле правительство выделило дополнительные 22,7 млрд тенге на восстановление инфраструктуры после паводков.

Добавим также, что в апреле в Западно-Казахстанской области затопленными оказались более 13 тыс. дачных домов. Ближе к концу месяца пик паводка был пройден.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Паводки в Казахстане
Больше по этой теме

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2155914-net-ne-zhdu-akim-zko-o-vozmozhnosti-svoey-otstavki-iz-za-pavodkov/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie