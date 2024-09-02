"Нет, не жду": аким ЗКО о возможности своей отставки из-за паводков

Аким Западно-Казахстанской области Нариман Турегалиев в кулуарах кабмина сегодня ответил на вопрос о возможности своей отставки из-за последствия паводка в регионе, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты задали Турегалиеву вопрос, возможна ли его отставка в ближайшее время. В ответ глава области сказал, что это решение принимает президент.

"Нет, не жду. На сегодня последствия паводков в нашем регионе устранены. 775 домов мы уже сдали. Качество хорошее. Я не допустил. Это природное явление, это климатические условия, не от меня зависит", - говорит глава региона.

Напомним, в июне президент Касым-Жомарт Токаев торжественно наградил в Акорде граждан, активно участвовавших в противопаводковых мероприятиях. Глава государства напомнил, что стихийное бедствие этого года стало одним из самых разрушительных в истории нашей страны. В 10 регионах Казахстана было введено чрезвычайное положение. По всей стране было повреждено более 19 тысяч жилых домов.

Позже зампремьера Канат Бозумбаев ответил на критику пострадавших от паводков казахстанцев о том, что им в качестве компенсации ущерба якобы покупают самое дешевое. Он заявил, что это неправда.

В июле правительство выделило дополнительные 22,7 млрд тенге на восстановление инфраструктуры после паводков.

Добавим также, что в апреле в Западно-Казахстанской области затопленными оказались более 13 тыс. дачных домов. Ближе к концу месяца пик паводка был пройден.