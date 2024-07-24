Паводки в Казахстане: строительство домов в Актюбинской области близится к завершению

В Актюбинской области жители села Каратал Уилского и села Кумсай Темирского районов, пострадавшие от весеннего половодья, справят новоселье в следующем месяце. Подрядчики, занятые строительством домов, работают в режиме нон-стоп.

Сегодня село Каратал Актюбинской области представляет собой большую строительную площадку. Повсюду можно увидеть спецтехнику, рабочих, возводящих новые дома и объекты социальной инфраструктуры. Подрядчики трудятся в круглосуточном режиме, чтобы сельчане как можно скорее обрели собственную крышу над головой.

Весенний паводок причинил значительный ущерб: в селе было повреждено 210 строений, а также пострадали важные социальные объекты – Дом культуры, детский сад и библиотека, которые на данный момент не подлежат восстановлению. Аким сельского округа имени Шыганака Берсиева Нурлыбек Шауменов сообщил, что строительные бригады в ближайшие дни приступят к возведению нового детского сада, после чего начнется строительство Дома культуры и библиотеки.

Местные жители с надеждой ждут завершения строительных работ. Восстановление соцобъектов не только вернет привычный ритм жизни в селе, но и повысит качество жизни, обеспечив людей необходимыми условиями для образования, культурного развития и досуга.

Новый дом: фото с места строительства

Днем и ночью сельчане наблюдают за строительством 132 жилых домов в Каратале. Местные жители Рахметолла Таганов и Руслан Жумагулов утверждают: качество работы хорошее, темпы динамичные. Одним словом, жители аула удовлетворены сегодняшней картиной.

За большую стройку в Каратале Актюбинского региона отвечают 11 подрядных компаний. Они возвели стены 120 домов, в 65 из них перекрыли кровлю, в 30 строениях до сих пор ведутся отделочные работы. По словам Нурлыбека Шауменова, все дома будут сданы в эксплуатацию до сентября. Следует отметить, что на вторичном рынке для сельчан выкуплено 60 домов. По 18 объектам недвижимости, подлежащим ремонту, произведены соответствующие выплаты.

Сельская местность: фото из села Кумсай

К возведению домов были привлечены 55 человек и пять единиц техники. Представитель строительной компании пообещал, что 10 августа сельчане справят новоселье. Так, до середины следующего месяца застройщики, которые начали работу 30 мая, планируют сдать в эксплуатацию 28 домов. В 25 домах в настоящее время ведутся отделочные работы. Планируемый срок завершения всех работ и сдачи объектов – 15 августа 2024 года.

Строители: фото с места строительства

Хороший темп работы над будущими жилыми домами держит и компания, которая выполняет застройку семи домов площадью 80 квадратных метров каждый. Застройщик начал выполнение проекта 25 мая, на данный момент в четырех домах идут отделочные работы.

Василий Ерназаров родился и вырос в селе Кумсай Темирского района Актюбинской области. Такого масштабного половодья он не помнит: раньше вода подступала к окраине села и быстро отходила. Но этой весной стихия нанесла аулу значительный урон - она разрушила 46 жилых домов. С того момента все силы были брошены на ликвидацию последствий половодья. К настоящему моменту кумсайцев заселили в приобретенные 18 домов (в Кумсае, Шубаркудуке, Сарколе и Кенкияке), отремонтировано 7.

Семья Ерназаровых справила новоселье 20 дней назад. Государство выплатило все положенные компенсации и приобрело им жилье. Пятикомнатный дом площадью 153 квадратных метра Ерназаров выбрал сам, сельский акимат помог с оформлением документов. Так же как и его односельчанину Жалгасу Мусирепову, который тоже въехал в самостоятельно выбранный большой дом.

Сегодня в Кумсае строительство 21 дома ведут две стройкомпании. В 19 домах уже перекрыта кровля, в шести из них ведутся внутренние строительно-монтажные работы. По словам начальника участка подрядной организации Дархана Жигитова, компания строит 11 домов. Площадь каждого – 80 квадратных метров. В работах задействовано 30 человек.

Второй застройщик Серик Жалай утверждает: 10 домов будут сданы к 15 августа. Проблем со строительными материалами компания не испытывает, 40 человек работают в режиме нон-стоп.

Аким Саркольского сельского округа Мади Шуиншалин информировал нас о том, что на отделочных работах в новостройках заняты местные жители.

"Работа идет днем и ночью. Мы контролируем работу ежесуточно. Проблем с рабочими и строительными материалами нет. В августе начнем подводить свет, воду и газ и вручим ключи жителям", - заключил Мади Шуиншалин.