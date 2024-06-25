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Покупают дешевое: на жалобы пострадавших от паводков ответил Бозумбаев

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Канат Бозумбаев
Канат Бозумбаев. Фото: t.me/KZgovernment

Зампремьера Канат Бозумбаев на брифинге кабмина ответил на критику пострадавших от паводков казахстанцев о том, что им в качестве компенсации ущерба якобы покупают самое дешевое, передает NUR.KZ.

Журналисты отметили, что им из регионов пишут, якобы пострадавшим покупают самое дешевое и не очень хорошего качества.

Представители СМИ отметили, что из-за паводков люди потеряли свою мебель и утварь, которая стоила гораздо дороже. Они попросили Бозумбаева сказать, насколько достоверна эта информация.

"Все, что вы сказали - неправда. Акиматы не обязаны покупать мебель и технику. Если сейчас в дома ставится мебель и техника - это за счет спонсоров. Дополнительные какие-то вещи. Поэтому акиматы сами не покупают ни технику, ни мебель. Сами не приобретают ничего", - сказал в ответ Бозумбаев.

Ранее Канат Бозумбаев показал список многомиллиардных пожертвований на помощь казахстанцам после паводков. Общая сумма спонсорства составила более 250 млрд тенге - деньги пошли на жилье пострадавшим от паводков. В списке спонсоров - бизнесмены и фонды.

Также в начале этого месяца Касым-Жомарт Токаев принял заместителя премьер-министра Каната Бозумбаева. Главе государства отчитались о проделанной работе по помощи пострадавшим от паводков. Как сообщил Бозумбаев, в пострадавших регионах обследовано 16715 жилых дома, по 15464 объектам завершена оценка.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2123529-pokupayut-deshevoe-na-zhaloby-postradavshih-ot-pavodkov-otvetil-bozumbaev/

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