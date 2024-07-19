Еще 22,7 млрд выделили на ликвидацию последствий паводков в Казахстане

Правительство Казахстана выделило дополнительные 22,7 млрд тенге на восстановление инфраструктуры после паводков, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу.

Соответствующее постановление подписано премьер-министром Олжасом Бектеновым.

"Средства будут направлены акиматам на восстановление, реконструкцию, строительство дорог, а также мостов и водопропускных сооружений в Акмолинской, Актюбинской, Костанайской и Северо-Казахстанской областях", - отмечается в сообщении пресс-службы правительства в Telegram-канале.

В частности, в Актюбинской области реализуют 31 проект, включая ремонт водопропускных труб на автодорогах Иргиз-Нура, Иргиз-Кутиколь, Кумтогай, автомобильную дорогу к селу Уил, реконструкцию моста через реку Уил, строительство мостового перехода в селе Айке Айтекебийского района.

В Акмолинской области будет проведена реконструкция участка автодороги к городу Атбасар, автодороги "Атбасар-Сочинское", ремонт автодорог "Жалтыр-Макинск", подъезд к селу Колутон, Жамбыл и других населенных пунктов. Всего 14 направлений.

В Костанайской области средства будут использованы на 22 направления ремонта и реконструкции автодорог, мостов и порядка 10 водопропускных сооружений.

В Северо-Казахстанской области планируется отремонтировать 10 автодорог, в том числе по направлению "Кокшетау-Омск", а также провести средний ремонт водопропускных труб на 22 км.

Отмечается, что выделенные средства позволят регионам своевременно восстановить пострадавшие участки дорог после паводков, обеспечив безопасное передвижение населения.

Напомним, в конце мая президент заслушал отчет премьер-министра Олжаса Бектенова о ликвидации последствий паводков и ходе восстановительных работ. Токаеву было доложено о планомерной работе по ликвидации последствий паводков и реализации мер поддержки пострадавших граждан.

В начале лета в МЧС сообщали, что в ряде регионов спасатели продолжают откачивать воду с затопленных территорий и проводить берегоукрепительные работы. Сообщалось, что в Кульсары, в Атырауской области продолжается откачка талой воды из 10 частных жилых домов.

Тогда же вице-премьер Канат Бозумбаев встретился с главой государства и отчитался ему о проделанной работе по оказанию помощи пострадавшим от паводков казахстанцам.

Бозумбаев сообщил, что компенсацию на ремонт и восстановление жилья уже получила 4521 семья на общую сумму 57,4 млрд тенге. В целом на восстановление домов требуется порядка 237 млрд тенге.

В начале июня глава кабмина Олжас Бектенов на заседании правительства раскритиковал темпы строительства жилья для пострадавших от паводков.

Добавим, ранее мы рассказывали, какие выплаты положены казахстанцам, пострадавшим от паводков. Сообщалось, что каждой пострадавшей семье положена единовременная выплата в 100 МРП.