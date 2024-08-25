Арман Дюплантис побил мировой рекорд, который установил на Олимпиаде-2024

Шведский прыгун с шестом Арман Дюплантис обновил собственный мировой рекорд на этапе Бриллиантовой лиги, передает NUR.KZ со ссылкой на World Athletics.
Спортсмен установил новое историческое достижение на Мемориале Камилы Скалимовской в польском Хожуве.
Дюплантис выиграл 12-й этап Бриллиантовой лиги с результатом 6,26 метра. Он на один сантиметр превзошел свой показатель на Олимпиаде-2024 в Париже, где стал чемпионом.
Достижение в Хожуве принесло Дюплантису сертификат на 50 тысяч долларов США (около 24 миллионов тенге по нынешнему курсу). Всего 24-летний швед в десятый раз обновил мировой рекорд в мужских прыжках с шестом.
Серебро на этапе в Польше выиграл американец Сэм Кендрикс, бронзу — грек Эммануил Каралис. Оба показали результат 6,00 метра. На Олимпиаде-2024 они расположились на пьедестале в том же порядке.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/athletics/2153115-arman-dyuplantis-pobil-mirovoy-rekord-kotoryy-sam-ustanovil-na-olimpiade-2024/