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Один из лучших боксеров Казахстана высказался о своем будущем после Олимпиады-2024

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Сакен Бибосынов
Сакен Бибосынов. Фото: Аян Толеген / Дирекция развития спорта

Представитель национальной сборной Казахстана по боксу Сакен Бибосынов прокомментировал свои дальнейшие планы после выступления на Олимпийских играх — 2024, передает NUR.KZ со ссылкой на НОК РК.

Бронзовый призер Олимпиады-2020 и чемпион мира — 2021 из Казахстана заявил, что продолжит свою карьеру.

"Ничего не изменилось. Я по-прежнему в боксе. Я не добился на Олимпийских играх планируемых результатов. Сразу по возвращении домой я возобновил тренировки.  Некоторые люди распространяли новость о моем уходе из сборной. Это неправда.  Да, сейчас, когда поменялся тренерский состав, я не могу сказать ничего конкретного о своих дальнейших планах. Однако хочу сказать, что из большого спорта я не ухожу, буду продолжать боксировать. 
Что касается Олимпиады, то некоторые наши ребята проиграли сопернику со счетом 2:3. Я верю, что эта неудача сделает нас сильнее. Даже если Мырзагали Айтжанов покинул сборную, никто не станет отрицать его заслуги. Я всегда со своим тренером", — заявил Бибосынов. 

Напомним, ранее Сакен Бибосынов опроверг информацию об уходе из национальной команды вслед за главным тренером мужской сборной Мырзагали Айтжановым.

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Олимпиада 2024
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2152798-odin-iz-luchshih-bokserov-kazahstana-vyskazalsya-o-svoem-budushchem-posle-olimpiady-2024/

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