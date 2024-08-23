Один из лучших боксеров Казахстана высказался о своем будущем после Олимпиады-2024

Представитель национальной сборной Казахстана по боксу Сакен Бибосынов прокомментировал свои дальнейшие планы после выступления на Олимпийских играх — 2024, передает NUR.KZ со ссылкой на НОК РК.

Бронзовый призер Олимпиады-2020 и чемпион мира — 2021 из Казахстана заявил, что продолжит свою карьеру.

"Ничего не изменилось. Я по-прежнему в боксе. Я не добился на Олимпийских играх планируемых результатов. Сразу по возвращении домой я возобновил тренировки. Некоторые люди распространяли новость о моем уходе из сборной. Это неправда. Да, сейчас, когда поменялся тренерский состав, я не могу сказать ничего конкретного о своих дальнейших планах. Однако хочу сказать, что из большого спорта я не ухожу, буду продолжать боксировать.

Что касается Олимпиады, то некоторые наши ребята проиграли сопернику со счетом 2:3. Я верю, что эта неудача сделает нас сильнее. Даже если Мырзагали Айтжанов покинул сборную, никто не станет отрицать его заслуги. Я всегда со своим тренером", — заявил Бибосынов.

Напомним, ранее Сакен Бибосынов опроверг информацию об уходе из национальной команды вслед за главным тренером мужской сборной Мырзагали Айтжановым.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.