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Казахстан продолжит использовать телефонный код +7: появился проект соглашения с Россией

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Девушка держит в руке телефон
Девушка с телефоном. Иллюстративное фото: ljubaphoto / Getty Images

Представители МЦРИАП на платформе "Открытые НПА" опубликовали соглашение Казахстана с Россией, согласно которому в нашей стране останется телефонный код +7, передает NUR.KZ.

Согласно проекту постановления, предлагается одобрить Соглашение между правительствами Казахстана и России о совместном использовании нумерации 7-й зоны всемирной нумерации.

Как указано в данном соглашении, стороны закрепляют за собой коды зон нумерации 7-й зоны всемирной нумерации согласно таблице закрепления кодов зон нумерации 7-й зоны всемирной нумерации за Республикой Казахстан и Российской Федерацией.

Подчеркивается, что реализация проекта не потребует выделения дополнительных финансовых средств из республиканского бюджета.

Как отметили на официальном сайте Минцифры, это значит, что телефонный код в Казахстане останется неизменным, +7.

Изменение телефонного кода в Казахстане

Напомним, в сентябре 2021 года в МЦРИАП сообщили о возможном переходе Казахстана на собственный национальный международный телефонный код. Стало известно, что вместо телефонного кода +7, который также закреплен за РФ, наша страна зарезервировала +997 в Бюро стандартизации электросвязи Международного союза электросвязи.

Позже в Министерстве сообщили, что если Казахстан перейдет на новый международный телефонный код, гражданам придется переписывать в телефонной книге все номера и заново проходить регистрацию в сервисах, привязанных к номеру телефона.

В октябре 2021 года Асхат Оразбек сообщил, что сменить телефонный код на +997 было его инициативой.

Отмечалось, что резервирование нового кода для нашей страны – это не чья-то вольность, а насущная необходимость. Так как соглашение по предоставлению кода Казахстану подготовила Россия, и в случае каких-либо разногласий, договор может быть расторгнут в течение полугода.

В марте глава ведомства Багдат Мусин заявил, что во время своего визита в США предложил Международному союзу электросвязи (ITU) предоставить Казахстану код +77.

Однако в ноябре прошлого года в Минцифры пояснили, что в ходе проработки с операторами связи вопроса перехода на новый код, было отмечено, что переход на новый код реализуем, но влечет ряд финансовых и технологических проблем.

Потому эксперты повторно провели переговоры с Международным союзом электросвязи и приняли решение оставить без изменения код +7.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2117766-kazahstan-prodolzhit-ispolzovat-telefonnyy-kod-7-poyavilsya-proekt-soglasheniya-s-rossiey/

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