Токаев заявил, что Казахстану необходимо скорее создать экосистему искусственного интеллекта

На встрече с учеными в Алматы Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости ускорить создание экосистемы искусственного интеллекта, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Глава государства заявил о необходимости инновационных проектов и прорывных решений в критически важных для экономики страны отраслях.

"В первую очередь, следует уделить внимание дальнейшей цифровизации всех процессов и сфер жизни. Здесь ключевое значение имеет синергия усилий молодых ученых, инженеров и предпринимателей.

Экономика знаний в корне поменяла все прежние представления о высокотехнологичном бизнесе. Сейчас главным преимуществом является не огромный капитал или большой штат сотрудников, а способность генерировать уникальные идеи и быстро реализовывать их на практике. Лучше всего это получается у молодых, решительных и не боящихся перемен людей, в том числе ученых. У истоков многих технологических гигантов современного мира – Google, Microsoft, Apple – стояли вчерашние студенты. Убежден, что и в нашей стране появятся талантливые команды, которые создадут лидирующие на глобальных рынках IT-компании", - отметил Токаев.

Он также акцентировал внимание на том, что важно не упустить шанс и усилить позиции страны в мировой технологической гонке.

"Мы добились значительного прогресса в развитии финтеха и электронного правительства. Однако останавливаться на достигнутом нельзя. Перед нами стоит амбициозная, но вполне реалистичная задача – стать одним из крупнейших цифровых хабов Евразии. Для ее успешной реализации необходимо ускорить повсеместное внедрение технологий искусственного интеллекта. По прогнозам экспертов, уже к 2030 году вклад данной технологии в глобальную экономику достигнет 16 триллионов долларов. Чтобы поймать свою волну в этом процессе, нам надо как можно скорее создать экосистему искусственного интеллекта. От этого напрямую зависит устойчивый экономический прогресс и технологический суверенитет нашей страны", — заявил Касым-Жомарт Токаев.